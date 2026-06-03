Мадяр показав удар по російських кораблях під Петербургом (відео)

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Результати ураження та масштаби завданих противнику збитків 3 червня 2026 року

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді підтвердив, що оператори 1-го окремого центру СБС уразили російський корвет «Бойкий» у Кронштадті під Санкт-Петербургом та показав відео удару, пише «Главком».

За словами Мадяра, удару було завдано вранці 3 червня по кораблю «Бойкий», який перебував на плановому ремонті в сухому доці імені Велещинського.

Корвет «Бойкий» – корабель проєкту 20380 Балтійського флоту РФ, носій керованого ракетного озброєння. Судно спустили на воду у 2011 році, а до складу російського флоту воно увійшло у 2013-му. За даними Сил безпілотних систем, на момент удару корабель перебував на плановому ремонті в сухому доці імені Велещинського у Кронштадті під Санкт-Петербургом. У 2025 році «Бойкий» супроводжував підсанкційні нафтові танкери російського тіньового флоту в європейських водах.

Згодом Служба безпеки України повідомила, що операцію провели спільно із Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, ГУР та Держприкордонслужбою.

Безпілотники подолали близько 1100 кілометрів і влучили по території резервуарного парку «Петербурзького нафтового терміналу» – одного з найбільших нафтових терміналів Балтійського регіону. На об'єкті зафіксували щонайменше чотири великі осередки пожежі. Крім того, українські дрони атакували місце базування військових кораблів на Кронштадтській військово-морській базі.

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Наразі результати ураження військових кораблів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час ударів по Кронштадту було уражено кораблі та об’єкти портової інфраструктури. Водночас масштаби пошкоджень офіційно ще уточнюються. Водночас співвласник Fire Point заявив, що Росія втратила два кораблі.

Напередодні Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу та низки важливих об'єктів ворога у ніч проти 3 червня.

Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку. Через нього здійснюються перевалка, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому очікується участь Володимира Путіна. Об'єкт, де сталася пожежа, розташований лише за кілька кілометрів від центральної частини міста.