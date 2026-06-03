Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мадяр показав удар по російських кораблях під Петербургом (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мадяр показав удар по російських кораблях під Петербургом (відео)
Удару було завдано вранці 3 червня по кораблю «Бойкий»
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Результати ураження та масштаби завданих противнику збитків 3 червня 2026 року

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді підтвердив, що оператори 1-го окремого центру СБС уразили російський корвет «Бойкий» у Кронштадті під Санкт-Петербургом та показав відео удару, пише «Главком».

За словами Мадяра, удару було завдано вранці 3 червня по кораблю «Бойкий», який перебував на плановому ремонті в сухому доці імені Велещинського.

Корвет «Бойкий»корабель проєкту 20380 Балтійського флоту РФ, носій керованого ракетного озброєння. Судно спустили на воду у 2011 році, а до складу російського флоту воно увійшло у 2013-му. За даними Сил безпілотних систем, на момент удару корабель перебував на плановому ремонті в сухому доці імені Велещинського у Кронштадті під Санкт-Петербургом. У 2025 році «Бойкий» супроводжував підсанкційні нафтові танкери російського тіньового флоту в європейських водах.
Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Згодом Служба безпеки України повідомила, що операцію провели спільно із Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, ГУР та Держприкордонслужбою.

Безпілотники подолали близько 1100 кілометрів і влучили по території резервуарного парку «Петербурзького нафтового терміналу» – одного з найбільших нафтових терміналів Балтійського регіону. На об'єкті зафіксували щонайменше чотири великі осередки пожежі. Крім того, українські дрони атакували місце базування військових кораблів на Кронштадтській військово-морській базі.

Читайте також 👉 У порту Кронштадта уражено кораблі: подробиці від Генштабу та Fire Point

Наразі результати ураження військових кораблів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час ударів по Кронштадту було уражено кораблі та об’єкти портової інфраструктури. Водночас масштаби пошкоджень офіційно ще уточнюються.  Водночас співвласник Fire Point заявив, що Росія втратила два кораблі. 

Напередодні Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу та низки важливих об'єктів ворога у ніч проти 3 червня. 

Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку. Через нього здійснюються перевалка, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому очікується участь Володимира Путіна. Об'єкт, де сталася пожежа, розташований лише за кілька кілометрів від центральної частини міста.

Читайте також:

Теги: росія СБУ корабель безпілотник флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Авангард» після поразки не зміг вчасно вирушити додому в Омськ
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
7 травня, 13:33
Європа повернулася до російського газу через ситуацію на Близькому Сході
Російський газ знову став критично важливим для Європи
8 травня, 15:56
Гурт проводить свою акцію у храмі, 2012 рік
Росія внесла гурт Pussy Riot до переліку терористів та екстремістів
15 травня, 17:14
До фінських підрозділів долучаться союзники по НАТО
Фінляндія проведе масштабні військові навчання біля кордону з РФ
16 травня, 02:20
Знищення цього вузла суттєво підірве логістику та координацію дій штурмових груп ворога
Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового на Донеччині (відео)
18 травня, 08:15
NYT: ЄС поки не готовий призначити посланника для переговорів з Росією
NYT: ЄС поки не готовий призначити посланника для переговорів з Росією
23 травня, 01:40
Окупант Павлов брав участь у бойових діях на Кримському та Курському напрямках
Сили оборони на фронті ліквідували багаторазового чемпіона Бурятії з боксу
13 травня, 11:42
Масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час
Москва назвала цілі майбутніх ударів по Києву
25 травня, 16:54
Український досвід укриттів став потрібен країнам східного флангу НАТО
Балтійські країни почали переймати український сценарій захисту від РФ
26 травня, 09:32

Події в Україні

Сирський перевірив ППО на півдні та розповів про плани ворога
Сирський перевірив ППО на півдні та розповів про плани ворога
Росіяни знищують Костянтинівку фосфорними боєприпасами (відео)
Росіяни знищують Костянтинівку фосфорними боєприпасами (відео)
Мадяр показав удар по російських кораблях під Петербургом (відео)
Мадяр показав удар по російських кораблях під Петербургом (відео)
У порту Кронштадта уражено кораблі: подробиці від Генштабу та Fire Point
У порту Кронштадта уражено кораблі: подробиці від Генштабу та Fire Point
Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу (відео)
Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу (відео)
На Запорізькій АЕС стався блекаут
На Запорізькій АЕС стався блекаут

Новини

Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38
Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
Сьогодні, 08:06
Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Вчора, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Вчора, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
1 червня, 14:59

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua