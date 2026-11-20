Залізнична станція у Львові потрапила під російський удар

Вранці 20 листопада російські війська атакували Львів, унаслідок чого зафіксовано влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів. На місці працюють рятувальники та інші служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового.

За інформацією міської влади, влучання припало на квитковий термінал залізничної станції Скнилів. Наразі інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють. Додаткові подробиці обіцяють оприлюднити після отримання підтверджених даних.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Львів 20 листопада загинули двоє людей. Також відомо про постраждалих.

Як раніше повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на область. Сили протиповітряної оборони працювали майже шість годин.

Крім того, в одному із сіл Золочівського району збитий російський безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Поранення дістав 48-річний чоловік. Також в області зафіксовано пошкодження енергетичного об'єкта.

Нагадаємо, що унаслідок російської балістичної атаки на Київ 20 листопада загинули троє людей. Спочатку повідомлялося про двох поранених, однак згодом міський голова Віталій Кличко заявив, що кількість постраждалих, за попередніми даними, становить близько 15 осіб.