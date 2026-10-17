Росія атакувала Україну ракетами та 332 дронами: скільки цілей вдалося збити

Серед знешкоджених цілей – чотири ракети «Калібр» та 289 безпілотників

У ніч на 17 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також 332 безпілотники різних типів. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 293 повітряні цілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. Крім того, противник застосував крилаті ракети Х-22/32 із повітряного простору окупованого Криму та чотири ракети морського базування «Калібр» із Новоросійська.

Також окупанти випустили по Україні 332 безпілотники, серед яких 31 реактивний. Для атаки ворог використав дрони типу Shahed, S-8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Безпілотники запускали з районів Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, українська ППО знешкодила чотири крилаті ракети «Калібр» та 289 безпілотників різних типів, серед яких 23 реактивні дрони. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 22 локаціях. Ще на трьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Як відпрацювала ППО вночі 17 жовтня інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили наголосили, що станом на 08:00 атака тривала, а в повітряному просторі України залишалишся кілька ворожих безпілотників. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня та у ніч на 17 жовтня російські війська атакували низку українських міст. У Вінниці внаслідок ударів зникло електропостачання, через що тимчасово припинив роботу електротранспорт. Також було знеструмлено головну водопровідну станцію. Постраждали четверо людей, двох із них госпіталізували.

У Харкові внаслідок масованої атаки постраждали 15 людей, серед яких троє дітей. У Немишлянському районі пошкоджено складську будівлю та житлові багатоповерхівки, виникли чотири осередки пожеж. Також російські терористи атакували Запоріжжя. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Внаслідок удару поранено п'ятеро людей, серед них – дитина.