Росія атакувала ракетами об’єкти «Нафтогазу» на Чернігівщині

На об'єктах зафіксовано пошкодження та руйнування

У ніч на 20 травня травня російські війська атакували ракетами об'єкти нафтогазової інфраструктури Групи Нафтогаз, розташовані в Чернігівській області. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Цьому удару передувала тривала атака безпілотників, яка продовжувалася протягом усього дня і зачепила кілька виробничих майданчиків.

Цілеспрямовані удари по підприємствах Групи фіксуються четвертий день поспіль. Поточні влучання призвели до пошкодження та руйнування обладнання.

Серед працівників постраждалих немає. Оцінку масштабів руйнувань та ремонтні роботи фахівці компанії розпочнуть одразу після того, як мине загроза та дозволить безпекова ситуація.

Як відомо, у ніч на 19 травня російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на інфраструктурні об’єкти Групи «Нафтогаз».

Протягом минулого дня та цієї ночі ворог майже безперервно застосовував безпілотники, а наразі завдав удару трьома балістичними ракетами по активах компанії у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, уночі 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» на Дніпропетровщині.

Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

Раніше російські загарбники атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство компанії на Житомирщині.

До слова, через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.