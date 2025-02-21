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Треті роковини вторгнення. Київський безпековий форум розпочав спеціальну подію (трансляція)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Треті роковини вторгнення. Київський безпековий форум розпочав спеціальну подію (трансляція)
Форум присвячується третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
колаж: ksf.openukraine.org

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Київський безпековий форум розпочав спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У заході беруть участь:

  • член ради безпеки Київського безпекового форуму, командувач центрального командування США у 2008-2010 роках, директор центрального розвідувального управління США у 2011-2012 роках генерал Девід Петреус;
  • посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова;
  • старший представник НАТО – глава Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер;
  • посол Канади в Україні Наталка Цмоць;
  • голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.

Пряма трансляція заходу ведеться на ресурсах КБФ та медіапартнерів:

Київський безпековий форум – провідна платформа для обговорення питань війни і миру, національної та світової безпеки.

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Теги: Арсеній Яценюк війна активісти Україна

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