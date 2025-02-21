Треті роковини вторгнення. Київський безпековий форум розпочав спеціальну подію (трансляція)
«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму
Київський безпековий форум розпочав спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У заході беруть участь:
- член ради безпеки Київського безпекового форуму, командувач центрального командування США у 2008-2010 роках, директор центрального розвідувального управління США у 2011-2012 роках генерал Девід Петреус;
- посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова;
- старший представник НАТО – глава Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер;
- посол Канади в Україні Наталка Цмоць;
- голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.
Пряма трансляція заходу ведеться на ресурсах КБФ та медіапартнерів:
- Facebook КБФ
- Сайт КБФ
- YouTube Фонду «Відкрий Україну»
- YouTube Арсенія Яценюка
- Facebook Арсенія Яценюка
Київський безпековий форум – провідна платформа для обговорення питань війни і миру, національної та світової безпеки.
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