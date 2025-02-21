Треті роковини вторгнення. Київський безпековий форум розпочав спеціальну подію (трансляція)

Форум присвячується третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Київський безпековий форум розпочав спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У заході беруть участь:

член ради безпеки Київського безпекового форуму, командувач центрального командування США у 2008-2010 роках, директор центрального розвідувального управління США у 2011-2012 роках генерал Девід Петреус;

посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова;

старший представник НАТО – глава Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер;

посол Канади в Україні Наталка Цмоць;

голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.

Пряма трансляція заходу ведеться на ресурсах КБФ та медіапартнерів:

Київський безпековий форум – провідна платформа для обговорення питань війни і миру, національної та світової безпеки.