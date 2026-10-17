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На Волині після атаки РФ зупинився завод, який виготовляє комплектуючі для BMW

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Волині після атаки РФ зупинився завод, який виготовляє комплектуючі для BMW
Завод Kromberg & Schubert виготовляє електричні кабельні системи для автомобілів
фото: «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ»

Компанія закликала працівників залишатися на зв'язку з керівництвом та очікувати інформації про відновлення роботи

У суботу, 17 жовтня, підприємство «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ», розташоване поблизу Луцька, оголосило про зупинення роботи. Це сталося на тлі масованої російської атаки на Волинь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву компанії.

«Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки», – йдеться у повідомленні.

Компанія подякувала рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншим екстреним службам за оперативну роботу й захист людей. Працівників закликали залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками.

Інформацію про відновлення роботи підприємства обіцяють повідомити через внутрішні канали зв'язку. Водночас у компанії не уточнили, чи зазнали пошкоджень виробничі потужності та скільки часу триватиме зупинка.

«Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ» – підприємство міжнародної групи Kromberg & Schubert, яке спеціалізується на виробництві електричних кабельних систем та обладнання для автомобільної промисловості. Завод розташований у селі Рованці Луцького району Волинської області.

Компанія розпочала виробничу діяльність у Луцьку у 2006 році. Підприємство виготовляє електричні системи для автомобілів світових виробників, зокрема BMW. На офіційному сайті компанії зазначено, що на волинському заводі створено понад 5 тис. робочих місць.

Міжнародна група Kromberg & Schubert працює більш ніж на 40 виробничих та інших майданчиках у світі й налічує понад 50 тис. співробітників. В Україні компанія має підприємства на Волині та Житомирщині.

Раніше російських атак зазнав інший завод німецької компанії – «Кромберг енд Шуберт Житомир». Унаслідок удару 9 серпня виробничі потужності та інфраструктура підприємства отримали значні пошкодження, через що його роботу призупинили на невизначений термін. Згодом, 22 та 26 вересня, російські війська знову атакували цей завод.

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Теги: Луцьк Волинська область завод обстріл

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