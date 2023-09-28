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Окупанти під час однієї з атак по Одещині вдарили з бухти Новоросійська

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти під час однієї з атак по Одещині вдарили з бухти Новоросійська
фото ілюстративне

Росія, ймовірно, поспіхом готується до атак

Росія під час однієї з останніх атак запускала ракети по Україні з Новоросійська. При цьому носій навіть не вивели з бухти. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Речниця наголосила, що окупанти, ймовірно, поспіхом готуються до атак. Тому під час однієї з останніх атак не вивели з бухти Новоросійська ракетоносій.

«Це наражає на небезпеку особовий склад. Очевидно, що планування операції було досить сумбурним. Це може бути пов’язане з тим, що у ЧФ РФ йде певна пертурбація у командуванні», – сказала вона.

Гуменюк наголосила, що окупанти намагаються тримати свої військові кораблі подалі від зони дії української протиповітряної оборони. Ракетоносії є, вони споряджені у пунктах базування.

Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Теги: росія війна окупанти

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