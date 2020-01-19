П’яний лікар покрутив перед пацієнткою задом і був звільнений (відео)



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Скріншот з відео

Чоловік був звільнений з лікарні на наступний день

У російському Міасе пацієнтка приїхала в лікарню для того, щоб зробити опис знімка флюорографії, і зіткнулася з п’яним лікарем. Про це повідомляє місцевий портал 74.ru.

Інцидент стався 16 січня в міській лікарні №3. Жінка повідомила, що вона приїхала з іншого кінця міста на заздалегідь призначену зустріч з лікарем. Однак в лікарні їй довелося прочекати півтори години, потім до неї вийшов лікар в стані сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік покрутив перед жінкою задом і заявив, що не пив, передає Telegram-канал «Підйом».

Чоловік був звільнений з лікарні на наступний день, повідомили в прес-службі регіонального МОЗ. Головлікар лікарні приніс вибачення жінці, проте вона все одно вирішила викласти запис в мережу.

Як випливає з відеозапису, жінка розмовляла з лікарем на підвищених тонах і з використанням ненормативної лексики. «Відео знято не з початку спілкування. Телефон дістала, коли дах зірвало від цього свавілля», – написала вона.

Обережно! Ненормативна лексика!

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