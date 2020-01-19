  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    П’яний лікар покрутив перед пацієнткою задом і був звільнений (відео)

    • Розсилка
    П’яний лікар покрутив перед пацієнткою задом і був звільнений (відео)
    Скріншот з відео

    Чоловік був звільнений з лікарні на наступний день

    У російському Міасе пацієнтка приїхала в лікарню для того, щоб зробити опис знімка флюорографії, і зіткнулася з п’яним лікарем. Про це повідомляє місцевий портал 74.ru.

    Інцидент стався 16 січня в міській лікарні №3. Жінка повідомила, що вона приїхала з іншого кінця міста на заздалегідь призначену зустріч з лікарем. Однак в лікарні їй довелося прочекати півтори години, потім до неї вийшов лікар в стані сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік покрутив перед жінкою задом і заявив, що не пив, передає Telegram-канал «Підйом».

    Чоловік був звільнений з лікарні на наступний день, повідомили в прес-службі регіонального МОЗ. Головлікар лікарні приніс вибачення жінці, проте вона все одно вирішила викласти запис в мережу.

    Як випливає з відеозапису, жінка розмовляла з лікарем на підвищених тонах і з використанням ненормативної лексики. «Відео знято не з початку спілкування. Телефон дістала, коли дах зірвало від цього свавілля», – написала вона.

    Обережно! Ненормативна лексика!

    Як повідомлялося, Путін поміркував про безстрокове перебування у владі.

    Росія лікар жінка алкоголизм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ