Росія заявила про знищення Himars в Україні: Білий дім відреагував

Міноборони Росії заявило, що знищили «дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню Himars американського виробництва»

У Білому дому заявляють, що не мають підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні систему Himars, поставлену Америкою. Про це повідомляє The Hill.

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Міністерство оборони Росії у вівторок, 3 січня, у своєму звіті заявило, що унаслідок ракетних та авіаційних ударів на сході України знищили «дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва».

Речник з питань національної безпеки США Джон Кірбі під час розмови з журналістами сказав у середу: «Я бачив заяви росіян про те, що вони вразили систему Himars, і у відповідь на це у нас немає інформації, щоб підтвердити це».

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Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.