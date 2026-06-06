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Росія закрила ключову трасу до Криму через удари ЗСУ по логістиці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія закрила ключову трасу до Криму через удари ЗСУ по логістиці
Траса Р-280 – головний сухопутний коридор між Росією, окупованими територіями та Кримом
фото з відкритих джерел

Офіційне розпорядження забороняє пасажирські перевезення трасами Р-280 і Р-150 – це визнання того, що маршрути стали небезпечними

Окупаційна влада офіційно заборонила пасажирські перевезення двома головними дорогами, що з'єднують Росію з окупованими територіями та Кримом – Р-280 «Новоросія» і Р-150. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Що забороняє розпорядження

Згідно з документом, до окремого наказу заборонено здійснювати регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення двома маршрутами:

  • Р-150 Бєлгород – Старобільськ – Луганськ – Донецьк – Маріуполь;
  • Р-280 «Новоросія» Ростов-на-Дону – Маріуполь – Мелітополь – Сімферополь.

Окремо заборонено перевезення організованих груп дітей Луганською областю – виняток лише для заходів регіонального міністерства освіти.

Простіше кажучи: два ключових маршрути, якими Росія постачала окуповані землі та Крим, стали надто небезпечними навіть для цивільного руху.

Чому маршрути стали небезпечними

Сили оборони України перетворили Р-280 на зону постійного ризику. З початку весни дрони середньої дальності нейтралізували російську ППО в регіоні та отримали можливість діяти на будь-яких ділянках дороги. Бензовози стали пріоритетними цілями – і дедалі рідше досягають призначення.

Командування РФ уже змінило тактику: пальне почали возити цивільними вантажівками та легковим транспортом, щоб замаскуватися. Колони тепер рухаються переважно вночі або за поганої погоди – зі швидкістю щонайменше 120 км/год.

Росія закрила ключову трасу до Криму через удари ЗСУ по логістиці фото 1
фото з відкритих джерел

Колапс наростає

Закриття маршрутів для пасажирів – ще один рівень кризи, яка охопила окуповані території. Крим уже зіткнувся з паливним колапсом: на АЗС зникло пальне для цивільних, а магазини у Севастополі запровадили обмеження на продаж олії та макаронів. Продовольство везуть тією ж Р-280 – і тепер навіть цей коридор офіційно визнано небезпечним.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що окупований Крим зупинив вільний продаж бензину цивільним – прямий наслідок ударів ЗСУ по логістиці на півдні.

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Теги: обмеження Маріуполь росія дороги Донецьк Сімферополь окуповані території Луганськ влада пальне перевезення Мелітополь Крим

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