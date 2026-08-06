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Росія різко посилила мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія різко посилила мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях
Росія змінила шкільну програму для українських дітей на ТОТ
скриншот з відео

Із 1 вересня окупанти відведуть до половини навчального часу школярів на початкову військову підготовку

Росія з 1 вересня 2026 року суттєво розширить військову підготовку українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Частка відповідних занять у шкільній програмі для учнів 6-11 класів збільшиться з 20% до 50% навчального часу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Східну правозахисну групу.

Правозахисники зазначають, що таким чином Росія продовжує змінювати систему освіти та соціалізації українських дітей, інтегруючи їх у власну модель підготовки до військової служби.

«На тимчасово окупованих територіях України Росія послідовно змінює модель освіти та соціалізації дітей. Військова підготовка вбудовується у навчальний процес і доповнюється інфраструктурою підготовки молоді до військової служби. З 1 вересня 2026 року частка початкової військової підготовки в межах предмета «Основи безпеки та захисту Батьківщини» для учнів 6-11 класів має зрости з 20% до 50% навчального часу», – йдеться у повідомленні.

За даними Східної правозахисної групи, оновлена програма передбачає вивчення безпілотних літальних апаратів, а також проведення навчальних зборів. Така модель уже поширюється на школи на тимчасово окупованих українських територіях, де дітей та підлітків включають до російської системи підготовки майбутніх військовослужбовців.

Крім того, на тимчасово окупованій Луганщині дітей залучають до російських молодіжних, кадетських і «волонтерських» організацій, організовують взаємодію з російськими бойовиками та залучають до допомоги підрозділам армії РФ. Одночасно окупаційна влада продовжує впроваджувати російську модель так званого патріотичного виховання.

Правозахисники наголошують, що розширення програми із горизонтом планування до 2036 року свідчить про довгострокову стратегію Росії з підготовки нового покоління потенційних військовослужбовців.

«Ці маркери значно більше свідчать про стратегічні наміри російського режиму, ніж будь-які заяви його посадовців і представників про "мир" та відсутність загроз для інших держав. Майбутні наміри РФ варто оцінювати за тим, кого, у яких масштабах і до чого Росія системно готує вже сьогодні», – підкреслили у Східній правозахисній групі.

Нагадаємо, що російські військові облаштували систему оборонних траншей безпосередньо біля дитячого садка та школи в окупованому Криму. За даними журналістів, фортифікації розташовані поблизу дитячого садка «Теремок» і середньої школи у селі Чкалове Білогірського району Автономної Республіки Крим.

Теги: росія окуповані території окупанти школа

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