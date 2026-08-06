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Ярославль під атакою дронів, Суми оговтуються після удару РФ: головне за ніч 6 серпня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Ярославль під атакою дронів, Суми оговтуються після удару РФ: головне за ніч 6 серпня
Головне за ніч 6 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 6 серпня 2026 року

У ніч проти 6 серпня дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії в Ярославлі, а російські війська завдали нового удару по Сумах, пошкодивши житлові будинки та торговельний центр. Водночас український уряд анонсував кроки для підтримки бізнесу та запобігання дефіциту товарів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 серпня.

Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії

У ніч проти 6 серпня безпілотники атакували Ярославль, де під ударом опинився нафтопереробний завод «Славнєфть-ЯНОС» – один із найбільших НПЗ Росії. Після вибухів над територією підприємства здійнявся густий дим, а російська влада тимчасово перекрила виїзд із міста у напрямку Москви. Губернатор Ярославської області підтвердив атаку БпЛА, однак не повідомив про ураження заводу чи масштаби пошкоджень. Незалежні моніторингові ресурси повідомляють про пожежу на території НПЗ, але офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

«Славнєфть-ЯНОС» входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних підприємств РФ і має потужність близько 15 млн тонн нафти на рік.

У Ярославлі повідомляють про удар по НПЗ
У Ярославлі повідомляють про удар по НПЗ
фото: t.me/exilenova_plus

Росія завдала нового удару по Сумах

Уночі російські війська атакували Суми, внаслідок чого постраждали мирні жителі та було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, поранення отримали кілька людей, а вибуховою хвилею пошкоджено торговельний центр, багатоповерхові житлові будинки та інші споруди. На місцях ударів працювали рятувальники, медики та комунальні служби, які ліквідовували наслідки атаки. Остаточні масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. Росія продовжує систематично обстрілювати прикордонні громади Сумської області та обласний центр.

Росія масовано атакувала Суми КАБами
Росія масовано атакувала Суми КАБами
фото: ДСНС

Уряд готує підтримку бізнесу після російських атак

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд готує пакет рішень для підтримки українського бізнесу, який постраждав від російських ударів по логістичній та торговельній інфраструктурі. За його словами, першочергове завдання — не допустити перебоїв із постачанням товарів і зберегти стабільну роботу торговельних мереж та логістичних компаній. Кабінет Міністрів уже проводить консультації з представниками бізнесу та профільними асоціаціями, щоб оперативно напрацювати необхідні рішення. Також уряд працює над відновленням пошкоджених логістичних маршрутів і механізмами підтримки підприємств, які зазнали збитків. Очікується, що пакет допомоги дозволить мінімізувати ризики дефіциту товарів і забезпечити безперебійне постачання продукції населенню

Корецький анонсував нову підтримку бізнесу після атак РФ
Корецький анонсував нову підтримку бізнесу після атак РФ
фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

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Теги: пожежа дрон росія Суми Сергій Корецький

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