У Ярославлі прогриміли вибухи: під вогнем НПЗ, трасу на Москву перекрито

Після нічних вибухів російська влада обмежила рух у напрямку Москви, а місцеві жителі заявляють про пожежі.

У ніч проти 6 серпня Ярославська область Росії зазнала атаки безпілотників. На тлі повідомлень про роботу протиповітряної оборони російська влада тимчасово перекрила виїзд із Ярославля у напрямку Москви. Водночас у мережі з'явилися повідомлення про можливе ураження Ярославського нафтопереробного заводу. Про це пише «Главком» з посиланням на губернатора Ярославської області Михайла Євраєва.

За словами чиновника, регіон з 2:37 перебуває під атакою безпілотних літальних апаратів. З міркувань безпеки було обмежено рух транспорту на виїзді з міста у бік Москви – від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою. Інших офіційних подробиць щодо наслідків атаки губернатор не навів.

В свою чергу місцеві жителі публікували у соціальних мережах відео вибухів, звуки роботи російської ППО та спалахи в небі над містом. За інформацією незалежних Telegram-каналів Astra та Exilenova+, однією з цілей атаки міг бути Ярославський нафтопереробний завод «Славнєфть-ЯНОС», який є одним із найбільших НПЗ у Росії. Ці повідомлення супроводжувалися відео, на яких видно задимлення в районі промислової зони.

Також Exilenova+ повідомив, що після роботи засобів протиповітряної оборони в Ярославлі нібито загорілися кілька житлових будинків через падіння уламків. Водночас підтвердження цієї інформації від російської влади або екстрених служб станом на момент публікації немає.

Російські офіційні структури поки не повідомляли про ураження об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури, масштаби можливих пошкоджень чи постраждалих. Міністерство оборони РФ також не оприлюднило окремої інформації щодо наслідків атаки саме в Ярославській області.

Українська сторона традиційно не коментувала повідомлення про нічну атаку.

Ярославський НПЗ «Славнєфть-ЯНОС» належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії та вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників під час повномасштабної війни. Через свою роль у забезпеченні російського паливного сектору підприємство вважається одним зі стратегічних об'єктів енергетичної інфраструктури країни.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод «Славнєфть-ЯНОС» – один із найбільших НПЗ Росії, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. За повідомленнями моніторингових каналів і місцевих жителів, у районі промислової зони пролунали вибухи та працювала російська ППО.