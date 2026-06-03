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У Криму стався банківський колапс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Криму стався банківський колапс
У громадському транспорті жителі Криму не можуть оплатити проїзд банківськими картками
фото з відкритих джерел
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«Проблеми з безготівковими розрахунками виникають на тлі загального погіршення логістичної та економічної ситуації на півострові»

На тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі частіше фіксуються перебої в роботі банківських сервісів та платіжної інфраструктури. Мешканці скаржаться на неможливість розрахуватися банківськими картками в громадському транспорті та на інших об’єктах, де раніше такі платежі проходили без проблем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією ЦНС, подібні випадки вже не є поодинокими та можуть свідчити про системні проблеми у функціонуванні фінансової інфраструктури на окупованому півострові. При цьому окупаційна влада традиційно уникає публічних пояснень причин збоїв, залишаючи людей сам на сам із проблемами.

«Особливо гостро ситуація проявляється в громадському транспорті, де жителі не можуть оплатити проїзд банківськими картками. Водночас самі картки продовжують працювати в інших місцях, що свідчить про локальні відключення або несправність окремих платіжних мереж і терміналів. Проблеми з безготівковими розрахунками виникають на тлі загального погіршення логістичної та економічної ситуації на півострові. Дефіцит ресурсів, перебої із забезпеченням та перевантаження окупаційної інфраструктури дедалі частіше позначаються на повсякденному житті населення», – йдеться у повідомленні.

ЦНС наголошує: «Показово, що російська пропаганда роками розповідала про нібито «стабільність» та «розвиток» Криму після окупації. Однак на практиці жителі стикаються з регулярними проблемами в роботі сервісів, від яких напряму залежить їхнє повсякденне життя».

До слова, на окупованих територіях і в самій Росії запровадили жорсткі обмеження на продаж пального для цивільних. У Севастополі з ночі 3 червня бензин відпускають лише оперативним службам.

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Теги: Крим банк

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