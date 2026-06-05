Криза у Севастополі: магазини почали обмежувати продаж продуктів

У супермаркетах запровадили норму відпуску рослинної олії та макаронів в одні руки

Паливна криза в анексованому Росією Криму починає відбиватись на продовольчій торгівлі: у Севастополі з'явились обмеження на продаж олії та макаронів. У супермаркеті «Добрострой» покупцям дозволяють купити не більше трьох пляшок олії та трьох пачок макаронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Moscow Times.

Обмеження зафіксовані на відео, знятому безпосередньо у торговій залі магазину. Про обмеження на інші товари інформації немає, однак сам факт запровадження норм відпуску для продуктів харчування – нова сходинка у дефіциті, що поглиблюється на окупованому півострові.

Продовольство до Криму, як і пальне, переважно доставляється автомобільним транспортом. Головним сухопутним маршрутом слугує траса Р-280 «Новоросія» – від Ростовської області через захоплені Маріуполь і Мелітополь до Джанкою. Саме цією трасою впродовж останніх тижнів українські безпілотники систематично уражають бензовози та вантажівки. Водії відмовляються їхати до Криму менш ніж за місячну зарплату за один рейс – таким є ризик.

Як Севастополь дійшов до продовольчих обмежень

Ланцюжок подій, що передував обмеженням у магазинах, розтягнувся на два тижні. 22 травня окупаційна влада Севастополя запровадила ліміт у 20 літрів бензину на одне авто та перейшла на талони для дизеля. Призначений Росією «губернатор» Михайло Развожаєв тоді запевняв, що паливо в місті є, просто «не на всіх заправках».

Реальність виявилась іншою. На початку червня дві найбільші кримські мережі АЗС – «ТЕС» і «АТАН» – взагалі зупинили продаж паливних талонів для фізичних осіб. У ніч з 2 на 3 червня Развожаєв оголосив, що бензин усіх марок відпускатиметься виключно оперативним службам – і закликав цивільних не займати черги, «бо це не має сенсу». На тих поодиноких АЗС, де пальне ще з'являлось, вишиковувались черги завдовжки два-три кілометри від світанку.

Паливна криза вже вдарила по туристичній галузі: близько 70% відпочивальників прибувають до Криму автомобілями, тому сотні туристів із Росії, у яких закінчився відпочинок, опинились на окупованому півострові фактично заблокованими. У Феодосії фіксують зниження попиту на послуги розміщення приблизно на 10%, на Південному узбережжі – до 10% скасувань броні у малих готелях.

Нагадаємо, «Главком» детально розбирав, як Крим опинився у паливній пастці: після знищення трьох залізничних поромів і регулярних ударів по нафтопереробних заводах залишився фактично один канал постачання – автомобільні пороми через Керченську протоку, де сотні бензовозів очікують у відстійниках по чотири-п'ять діб.