Ворог безпілотниками атакував об'єкт промислової інфраструктури на Миколаївщині

У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч пройшли відносно спокійно

У Баштанському районі на Миколаївщині російські війська вночі атакували безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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«Баштанський район. Вночі 18 квітня, близько 02:30, в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо без жертв та постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється», – зазначив Кім.

За його інформацією, у самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Раніше повідомлялося, що інформатор ФСБ, що наводив «Калібри» на Миколаїв, отримав строк (фото). Поплічник окупантів збирав розвідані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.