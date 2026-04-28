Росіяни атакували Кривий Ріг: є загиблий та поранені

Сьогодні, 28 квітня, російська терористична армія атакувала Кривий Ріг. Унаслідок удару одна людина загинула, пʼятеро поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Ворог завдав кілька ударів. Пошкоджена інфраструктура. Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків – 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень», – йдеться у повідомленні.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 28 квітня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали люди.

Також росіяни завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області. Унаслідок атаки пошкоджено дитячий садок та житлові будинки. Попередньо, до медиків звернулися чотири людини.

Зауважимо, триває 1525-й день повномасштабної війни в Україні.