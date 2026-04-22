«Ми показали свою нову суб’єктність». Глава МЗС розказав про нову роль України у світі

У МЗС України наголошують, що у світі Київ демонструє нову суб’єктність

Сибіга: «Україна стала бажаним безпековим партнером»

Україна стала бажаним безпековим партнером і утвердила нову суб’єктність у світі. Завдяки унікальному бойовому досвіду та технологічним розробкам Україна трансформувалася з отримувача допомоги у важливого контриб’ютора глобальної безпеки. Про це розказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Очільник закордонного відомства підкреслив, що голос України у світі став звучати інакше.

«Ми стали звучати по-іншому. Саме з точки зору нашої бажаності бути безпековим партнером. Зрозуміло, що ми безпековий контриб'ютор, це так. І зараз час конвертувати цю перевагу, наш бойовий досвід, нашу можливість тестувати продукцію відразу на полі бою. Це для нас теж шанс», – зазначив Андрій Сибіга.

За словами Андрія Сибіги, наразі держава демонструє нову суб’єктність, яка базується на реальних безпекових перевагах:

Україна є «бажаним партнером» для багатьох країн завдяки здатності тестувати та вдосконалювати оборонну продукцію безпосередньо на полі бою. Конвертація переваг: Україна прагне конвертувати свій унікальний бойовий досвід у довгострокову співпрацю, що є вигідним як для Європи, так і для інших регіонів світу.

Очільник закордонного відомства також розкрив деталі взаємодії з країнами Близького Сходу. Сибіга зазначив, що президент Зеленський повернувся з Близького Сходу з трьома довготерміновими угодами, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку.

Також Андрій Сибіга відзначив роль української армії на Близькому Сході.

«На Близькому Сході наші хлопці, експерти, теж добувають досвід в протидії тим об'єктам, які застосовуються в тому регіоні. Деякі з них в Україні не застосовувалися. Це теж досвід», – додав глава української дипломатії.

«Главком» писав, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. Ключові пріоритети України залишаються незмінними: зміцнення ППО, розвиток дронів і ракетних програм, а також забезпечення фронту далекобійними боєприпасами.

Також колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Курт Волкер завив, що Через загострення ситуації на Близькому Сході переговори щодо підтримки України сповільнилися, а дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot стає дедалі відчутнішим. Проте це відкриває нове вікно можливостей для співпраці з країнами Перської затоки.