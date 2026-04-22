Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Ми показали свою нову суб’єктність». Глава МЗС розказав про нову роль України у світі

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У МЗС України наголошують, що у світі Київ демонструє нову суб’єктність
Сибіга: «Україна стала бажаним безпековим партнером»

Україна стала бажаним безпековим партнером і утвердила нову суб’єктність у світі. Завдяки унікальному бойовому досвіду та технологічним розробкам Україна трансформувалася з отримувача допомоги у важливого контриб’ютора глобальної безпеки. Про це розказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Очільник закордонного відомства підкреслив, що голос України у світі став звучати інакше.

«Ми стали звучати по-іншому. Саме з точки зору нашої бажаності бути безпековим партнером. Зрозуміло, що ми безпековий контриб'ютор, це так. І зараз час конвертувати цю перевагу, наш бойовий досвід, нашу можливість тестувати продукцію відразу на полі бою. Це для нас теж шанс», – зазначив Андрій Сибіга.

За словами Андрія Сибіги, наразі держава демонструє нову суб’єктність, яка базується на реальних безпекових перевагах:

  • Статус безпекового партнера: Україна є «бажаним партнером» для багатьох країн завдяки здатності тестувати та вдосконалювати оборонну продукцію безпосередньо на полі бою.
  • Конвертація переваг: Україна прагне конвертувати свій унікальний бойовий досвід у довгострокову співпрацю, що є вигідним як для Європи, так і для інших регіонів світу. 

Очільник закордонного відомства також розкрив деталі взаємодії з країнами Близького Сходу. Сибіга зазначив, що президент Зеленський повернувся з Близького Сходу з трьома довготерміновими угодами, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку.

Також Андрій Сибіга відзначив роль української армії на Близькому Сході.

«На Близькому Сході наші хлопці, експерти, теж добувають досвід в протидії тим об'єктам, які застосовуються в тому регіоні. Деякі з них в Україні не застосовувалися. Це теж досвід», – додав глава української дипломатії.

«Главком» писав, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. Ключові пріоритети України залишаються незмінними: зміцнення ППО, розвиток дронів і ракетних програм, а також забезпечення фронту далекобійними боєприпасами.

Також колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів  Курт Волкер завив, що Через загострення ситуації на Близькому Сході переговори щодо підтримки України сповільнилися, а дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot стає дедалі відчутнішим. Проте це відкриває нове вікно можливостей для співпраці з країнами Перської затоки. 

Читайте також:

Теги: МЗС війна Україна Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
16 квiтня, 10:06
Значення цієї перемоги виходить далеко за межі Угорщини
Перемога Мадяра задає новий тренд в Європі, однак є нюанси
13 квiтня, 18:00
За оцінками американських чиновників, перші шість днів війни вже коштували понад 11 млрд доларів
США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів
23 березня, 00:35
З дизелем до кінця березня все добре, але квітень під питанням
Пального в Україні вистачить до кінця березня: що буде далі
23 березня, 18:38
З 2018 року у складі одного з підрозділів Волочай брав участь в бойових діях у зоні ООС
Поліг під час бою на Харківщині. Згадаймо Героя України Івана Волочія
27 березня, 09:00
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження
Росіяни обстріляли Сумщину: є травмовані, пошкоджено АЗС
30 березня, 07:58
Коментатор заявив, що Росія стоїть перед вибором між «ганебним миром» і масштабним наступом
Військові кола РФ почали визнавати успіхи України й закликають Кремль до миру – ISW
31 березня, 09:10
Робочий візит президента України до Туреччини. 4 квітня 2026 року
Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Ердоганом
10 квiтня, 10:50
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу ударних дронів РФ (відео)
14 квiтня, 15:20

Політика

«Ми показали свою нову суб’єктність». Глава МЗС розказав про нову роль України у світі
«Ми показали свою нову суб’єктність». Глава МЗС розказав про нову роль України у світі
Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року
Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року
«Ми переходимо у нову реальність». Глава МЗС розказав, як Україна наближає прорив у захисті свого неба
«Ми переходимо у нову реальність». Глава МЗС розказав, як Україна наближає прорив у захисті свого неба
Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт
Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт
«Це наша нова геополітична сила». Глава МЗС розказав, як українцям вдалося отримати перевагу на міжнародній арені
«Це наша нова геополітична сила». Глава МЗС розказав, як українцям вдалося отримати перевагу на міжнародній арені
Глава МЗС України описав майбутнє Білорусі
Глава МЗС України описав майбутнє Білорусі

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua