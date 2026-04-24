Через атаки та негоду без світла залишаються споживачі 10 областей – Міненерго

Лариса Голуб
Частина регіонів постраждала через обстріли та негоду
Станом на зараз частина споживачів у низці областей України залишається без електроенергії. Причинами стали як цілеспрямовані атаки ворога на енергооб'єкти, так і складні погодні умови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Де немає світла через обстріли

У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі тимчасові знеструмлення зафіксовано у п’яти областях:

  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Одеській;
  • Сумській;
  • Харківській.

Міненерго зазначає, що енергетики вже працюють у посиленому режимі. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Вплив негоди

У Міненерго зауважують, що окрім бойових дій, на енергосистему тисне негода. Через пориви вітру та опади без електрики залишилися мешканці понад 100 населених пунктів у 10 регіонах:

  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Донецькій,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Київській областях.

Повідомляється, що ремонтні бригади вже усувають наслідки аварій.

У Міненерго споживачів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах своїх обленерго.

«Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему», – додають у відомстві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

