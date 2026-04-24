Через атаки та негоду без світла залишаються споживачі 10 областей – Міненерго
Без електропостачання через негоду залишається понад 100 населених пунктів
Станом на зараз частина споживачів у низці областей України залишається без електроенергії. Причинами стали як цілеспрямовані атаки ворога на енергооб'єкти, так і складні погодні умови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.
Де немає світла через обстріли
У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі тимчасові знеструмлення зафіксовано у п’яти областях:
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Одеській;
- Сумській;
- Харківській.
Міненерго зазначає, що енергетики вже працюють у посиленому режимі. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
Вплив негоди
У Міненерго зауважують, що окрім бойових дій, на енергосистему тисне негода. Через пориви вітру та опади без електрики залишилися мешканці понад 100 населених пунктів у 10 регіонах:
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- Донецькій,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Київській областях.
Повідомляється, що ремонтні бригади вже усувають наслідки аварій.
У Міненерго споживачів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах своїх обленерго.
«Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему», – додають у відомстві.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.
До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.
