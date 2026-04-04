Боронив Україну з перших днів війни. Згадаймо Володимира Крикавського

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Крикавського.

25 березня 2026 року на фронті поліг захисник України Володимир Крикавський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Володимир Крикавський народився 12 березня 1982 року у селі Павлів Львівської області. Навчався у закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Павлів Радехівської міської ради.

Проходив строкову військову службу, після чого долучився до підрозділів протиповітряної оборони.

Зі слів рідних, Володимир був справжнім патріотом і люблячим сім’янином, дуже любив своїх дітей. Вирізнявся добротою, справедливістю, співчутливістю та чуйністю. Любив риболовлю, море, багато читав, цікавився футболом і піклувався про тварин.

фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському, луганському, донецькому та курському напрямках у складі 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений медаллю «Ветеран війни» та медаллю «За хоробрість у бою».

У Володимира Крикавського залишилися дружина, двоє синів, батьки, брат та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання.