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Росіяни атакували рятувальників у двох регіонах (фото)

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Росіяни атакували рятувальників у двох регіонах (фото)
У Нікополі, на Дніпропетровщині, під час ліквідації пожежі після російського удару по АЗС рятувальники двічі потрапили під повторний обстріл
фото: ДСНС

За попередньою інформацією постраждалих немає

Росіяни вдарили по українських надзвичайниках на Донеччині та Дніпропетровщині, пише «Главком».

У Дружківці Донецької області російські авіабомби пошкодили пожежно-рятувальну частину, а також дві одиниці спецтехніки. За попередньою інформацією, серед особового складу постраждалих немає.

Ще один випадок стався у Нікополі на Дніпропетровщині. Під час гасіння пожежі, яка виникла після російського удару по автозаправній станції, рятувальники потрапили під повторний обстріл.

«Спочатку росіяни пошкодили один пожежний автомобіль, а коли на допомогу прибув інший екіпаж - атакували знову. Другий автомобіль також зазнав пошкоджень. На щастя, надзвичайники не постраждали», – інформують у ДСНС.

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Російські війська вкотре цілеспрямовано б'ють по рятувальниках
ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російський дрон атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Унаслідок удару одна людина травмована. Їй надається уся необхідна допомога.

Як повідомлялося, минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Сумської області. Під ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони.

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Теги: ДСНС обстріл

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