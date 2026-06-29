Росія вдарила по Дніпру: є загиблі та поранені (оновлено)
Унаслідок атаки понівечене приватне підприємство
Сьогодні, 29 червня, російська терористична армія вдарила по Дніпру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Оновлення станом на 11:51
«Ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя чотирьох людей. 10 – дістали поранень. На місці влучання працюють усі екстрені служби», – наголосив Ганжа.
Дані станом на 11:27
«Ворог завдав удару по Дніпру. Понівечене приватне підприємство. Попередньо, є постраждалі», – йдеться у повідомленні.
Згодом Ганжа додав, що семеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. «22-річний чоловік у важкому стані. Медики надають усім необхідну допомогу», – наголосив він.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, уночі російський дрон атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Унаслідок удару одна людина травмована.
Як повідомлялося, минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Сумської області. Під ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони.
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