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Росія вдарила по Дніпру: є загиблі та поранені (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія вдарила по Дніпру: є загиблі та поранені (оновлено)
Задимлення у Дніпрі після вибуху
фото: соцмережі

Унаслідок атаки понівечене приватне підприємство

Сьогодні, 29 червня, російська терористична армія вдарила по Дніпру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Оновлення станом на 11:51

«Ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя чотирьох людей. 10 – дістали поранень. На місці влучання працюють усі екстрені служби», – наголосив Ганжа.

Дані станом на 11:27

«Ворог завдав удару по Дніпру. Понівечене приватне підприємство. Попередньо, є постраждалі», – йдеться у повідомленні.

Згодом Ганжа додав, що семеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. «22-річний чоловік у важкому стані. Медики надають усім необхідну допомогу», – наголосив він.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, уночі російський дрон атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Унаслідок удару одна людина травмована.

Як повідомлялося, минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Сумської області. Під ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони.

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Теги: війна Дніпро

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