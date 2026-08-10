Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: є поранені (фото)

Наслідки удару уточнюються

Російські окупанти вранці 10 серпня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередніми даними, внаслідок удару щонайменше троє людей дістали поранення.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, також загорілися автомобілі. Наслідки удару уточнюються.

До слова, 9 серпня під час ліквідації наслідків російського удару по Запорізькій області рятувальники потрапили під повторний обстріл.

Унаслідок атаки один надзвичайник загинув, ще троє рятувальників дістали поранення. Постраждалих госпіталізували, вони отримують необхідну медичну допомогу.