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Окупанти атакували АЗС у Полтавському районі, поранено людину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти атакували АЗС у Полтавському районі, поранено людину
БпЛА атакував АЗС
фото: ДСНС Полтавщини

Травмованій людині надається уся необхідна допомога

Уночі російський дрон атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Унаслідок удару одна людина травмована. Їй надається уся необхідна допомога.

Окупанти атакували АЗС у Полтавському районі, поранено людину фото 1
Окупанти атакували АЗС у Полтавському районі, поранено людину фото 2

«Зранку ворожий БпЛА впав на території одного з підприємств у Миргородському районі. Обійшлося без постраждалих. Через ворожу атаку зафіксовано часткове знеструмлення для споживачів у Гадяцькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ніч на 27 червня російський безпілотник атакував одну з автозаправних станцій. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

До того ж 26 червня росіяни знову вдарили по АЗС у Сумах. Напередодні 25 червня російська терористична армія атакувала одну з автозаправних станцій у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару постраждали четверо цивільних.

Також 24 червня під російськими ударами опинилися автозаправні станції «Нафтогазу» у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Одна людина дістала серйозні поранення.

Зауважимо, радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов пояснив, що Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці.

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Теги: війна АЗС Полтавщина

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