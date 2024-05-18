Росіяни атакували житловий сектор Харкова, поранено дітей

Внаслідок ударів по обласному центру пʼятеро жителів дістали уламкові поранення

У Харкові у суботу, 18 травня, пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram про «приліт» по житловому сектору. Є поранені.

За словами Терехова, внаслідок ударів по обласному центру пʼятеро жителів дістали уламкові поранення. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що серед поранених – двоє дітей віком 13 та 16 років. Підлітки дістали легкі поранення.

Нагадаємо, що 17 травня о 21:08 в Харкові прогриміли вибухи.

До слова, Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках.

На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. Із початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять – 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено вісім бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони.