Втрати ворога станом на 12 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 12 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 12 вересня втратила:
- особового складу – близько 630200 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8653 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16955 (+17) од,
- артилерійських систем – 18009 (+73) од,
- РСЗВ – 1184 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 945 (+2) од,
- літаків – 369 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15033 (+43),
- крилаті ракети – 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24481 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 3061 (+2)
Активність флоту окупантів станом на 12 вересня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 932-й день повномасштабної війни в Україні.
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