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Втрати ворога станом на 12 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 12 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 932-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Третя окрема танкова Залізна бригада, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 12 вересня втратила

  • особового складу – близько 630200 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8653 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16955 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18009 (+73) од,
  • РСЗВ – 1184 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 945 (+2) од,
  • літаків – 369 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15033 (+43),
  • крилаті ракети – 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24481 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3061 (+2)
Втрати Росії у війні станом на 12 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 12 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 вересня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них три рухались з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 12 вересня
Активність флоту окупантів станом на 12 вересня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 932-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна втрати Генштаб

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