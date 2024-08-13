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На Донеччині волонтери під обстрілами евакуюють храми УГКЦ (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Донеччині волонтери під обстрілами евакуюють храми УГКЦ (фото, відео)
У церкві Святих Петра і Павла демонтували іконостас та зібрали всі цінні речі, аби вивезти їх у безпечне місце
фото: Facebook/Іван Василенко

Раніше було евакуйовано храм Пресвятої Тройці

З Мирнограда на Донеччині евакуйовано всіх парафіян Української греко-католицької церкви. У храмі Святих апостолів Петра і Павла залишився лише священник та волонтери, які працюють над евакуацією церкви. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

11 серпня в церкві Святих Петра і Павла демонтували іконостас та зібрали всі цінні речі, які планують перевезти до Дніпра. Серед цінних речей, які будуть евакуйовані з храму, – ангел з мармуру 1894 року, який пережив дві світові війни.

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Священник та волонтери демонтують цінні речі, аби вивезти їх у безпечне місце
фото: Facebook/Іван Василенко

«Розпочинаємо евакуацію храму Святих апостола Петра і Павла. Боляче, на серці порожньо. Іконостас, ікони, хоругви, бібліотеку, всі освячені речі для храму маємо вивозити з міста Мирноград і загалом із Донецької області. Цей храм будували для слави Божої і спасіння людських душ. Ворог вже поруч, тому це поки для нас все. Ще сьогодні ми тут молилися, обіймалися, люди плакали і виїхали. Залишився я один. Зараз будемо з хлопцем, який допомагав у будові, демонтувати ікони», – сказав священник Іван Василенко.

Раніше також було евакуйовано і освячений минулого року храм Пресвятої Тройці.

Варто зазначити, що парафія продовжує підтримувати гуманітарною допомогою місцевих мешканців. О 15:00 щодня при храмі працює соціальний гардероб, де місцеві мешканці мають можливість отримати одяг і продукти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить нашу українську духовну незалежність».

До слова, Російська православна церква вважає цілком прийнятним освячення ядерної зброї.

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Теги: волонтер церква УГКЦ обстріл Донеччина

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