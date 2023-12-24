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Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
Якщо українські військові «посипляться» на якійсь ділянці фронту, ворог знову може рушити на столицю
фото з відкритих джерел

Окупанти можуть вдатися до наступу на столицю, щоб розпорошити сили ЗСУ

Російська армія може знову піти на Київ, якщо українські військові «посипляться» на якійсь ділянці фронту і у ворога звільняться сили. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю Tsn.ua висловив колишній боєць «Азову», боєць 3 ОШБр та інструктор «Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця» з позивним «Мактавіш».

«Можуть вони піти, це не є проблемою. Якщо ми посиплемося десь на якійсь ділянці, в них вивільняться сили, вони можуть спокійно піти на Київ. Наприклад, для того щоб розтягнути наші сили, розпорошити з усіх напрямків. Чи буде це доцільним, я не можу сказати», – розповів військовий.

«Мактавіш»
«Мактавіш»
скріншот із відео

За його словами, держава планомірно до цього готується: будуються укріплення, готуються певні підрозділи.

«Тобто план на таку ситуацію є. Чи будуть вони це робити – я не можу сказати. Сподіваюсь, Росія цього не зробить, тому що це просто ускладнить нам роботу на тих напрямках, де ми вже працюємо. В плані логістики, розпорошення особового складу, людей і підрозділів, це ускладнить нам життя. Але, на мою особисту думку, немає зараз сенсу йти на Київ, у них і так достатньо проблем на інших фронтах», – каже «Мактавіш».

Раніше повідомлялося, що на білоруському пограниччі нині спокійно, але у будь-який момент ситуація може змінитися і українські воїни мають бути готовими дати гідну відсіч загарбникові.

 

 

 

Теги: держава військові армія росія

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