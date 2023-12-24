Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою

Якщо українські військові «посипляться» на якійсь ділянці фронту, ворог знову може рушити на столицю

Окупанти можуть вдатися до наступу на столицю, щоб розпорошити сили ЗСУ

Російська армія може знову піти на Київ, якщо українські військові «посипляться» на якійсь ділянці фронту і у ворога звільняться сили. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю Tsn.ua висловив колишній боєць «Азову», боєць 3 ОШБр та інструктор «Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця» з позивним «Мактавіш».

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«Можуть вони піти, це не є проблемою. Якщо ми посиплемося десь на якійсь ділянці, в них вивільняться сили, вони можуть спокійно піти на Київ. Наприклад, для того щоб розтягнути наші сили, розпорошити з усіх напрямків. Чи буде це доцільним, я не можу сказати», – розповів військовий.

«Мактавіш» скріншот із відео

За його словами, держава планомірно до цього готується: будуються укріплення, готуються певні підрозділи.

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«Тобто план на таку ситуацію є. Чи будуть вони це робити – я не можу сказати. Сподіваюсь, Росія цього не зробить, тому що це просто ускладнить нам роботу на тих напрямках, де ми вже працюємо. В плані логістики, розпорошення особового складу, людей і підрозділів, це ускладнить нам життя. Але, на мою особисту думку, немає зараз сенсу йти на Київ, у них і так достатньо проблем на інших фронтах», – каже «Мактавіш».

Раніше повідомлялося, що на білоруському пограниччі нині спокійно, але у будь-який момент ситуація може змінитися і українські воїни мають бути готовими дати гідну відсіч загарбникові.