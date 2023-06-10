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На Миколаївщині почала відступати вода

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Миколаївщині почала відступати вода
За словами Кіма, в області підтоплено 570 будинків
фото з відкритих джерел

У Миколаївській області рівень підтоплення знизився за добу на 36 см

У Миколаївській області вода почала відступати. За останніми даними, рівень підтоплення знизився за добу на 36 см. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, інформуючи про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

«Населених пунктів в області підтоплено 31… Але за вчора вода почала відступати, від максимального рівня знизилася на 36 см. Тобто це по всій області і небезпечній ділянці – 36 см. Тому впевнені вже, що вода буде відступати і наслідки будуть зменшуватися», – сказав Кім.

За інформацією начальника Миколаївської ОВА, в області в межах територіальних громад було евакуйовано 934 особи, одна людина загинула. 

«Будинки в громадах підтоплені, але у нас не було такого, що будинки пливуть. Тому все відбудуємо – городи, домівки. Десь 570 домів у нас підтоплено», - уточнив політик.

Евакуйовані люди, як зазначив Кім, не захотіли їхати з області, переважно розмістились у друзів, родичів в межах територіальної громади. Що стосується, евакуйованих з Херсона, то вони розміщені в Миколаєві, частково в Одесі.

Своєю чергою у ДСНС України повідомили, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС та підняття рівня води в річище р. Дніпро, сталося підняття рівня Бузького лиману, р. Південний Буг, р. Інгул, р. Інгулець та р. Висунь, внаслідок чого частково підтоплено 31 населений пункт (підтоплено 540 будівель, 856 городів, 549 господарств). Повністю відрізані під'їзди до с. Афанасіївка Снігурівської ТГ, де проживає 379 мешканців.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю.

Теги: Віталій Кім Миколаївщина Каховська ГЕС

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