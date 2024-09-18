Окупанти обстріляли Запорізьку область: двоє людей загинули

Під завалами досі перебувають люди

Вчора, 17 вересня, приблизно о 22:30 російські військові здійснили масовану атаку на Запорізьку область. Внаслідок бомбардування Комишуваської громади загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Комишуваська громада: там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт. Попередньо, двоє людей загинули, ще п'ятеро цивільних поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами», – розповів Федоров.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти поцілили у житлові будинки та інфраструктурний об'єкт. Наразі триває пошук людей під завалами.

Вибухи після влучань Комишуваха відчула одразу після оголошення у області повітряної тривоги. Вже о 21:25 Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області. А за дві хвилини після попередження він повідомив про перші вибухи. З 21:27 по 22:20 він зафіксував серію вибухів в області.

Відбій тривоги в області пролунав лише о 23:00.

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