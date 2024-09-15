Унаслідок російського удару в передмісті Одеси загинуло подружжя

Росіяни здійснили ракетний удар по Одеському району

Унаслідок ракетної атаки РФ по Одеському району загинула подружня пара, одна людина поранена, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

«Надвечір ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара. Унаслідок російської ракетної атаки, попередньо, із забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди», – написав він.

За інформацією посадовця, під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження

Також постраждала 65-річна жінка. Вона дістала осколкове поранення голови та правого кульшового суглоба. Її госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини, додав керівник ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня Росія атакувала передмістя Одеси, Одеський та Ізмаїльський райони. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Кіпер зауважив, що в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загоряння даху приватного будинку. Пожежу власноруч загасили господарі. Очільник Одеської ОВА додав, що в Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку. Загиблих та постраждалих немає.

Також у ніч на 13 вересня російські загарбники атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитих цілей є руйнування та один потерпілий.