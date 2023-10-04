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Тарнавський розповів, як просувається контрнаступ на Таврійському напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тарнавський розповів, як просувається контрнаступ на Таврійському напрямку
фото з відкритих джерел

За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 окупантів

Сили оборони України за добу просунулися на Таврійському напрямку та завдали втрат російським загарбницьким військам. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи наших військ виконали 1198 вогневих завдань на даному напрямку протягом доби. Крім того, командир навів статистику втрат противника на цьому напрямку.

За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 окупантів.

Було знищено 20 одиниць військової техніки противника, включаючи 1 танк, 2 бронетранспортери, 7 артилерійських систем, 5 автомобілів та 5 спеціальних транспортних засобів ворога. Також було зруйновано 8 складів боєприпасів противника.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відвідав бригади, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку, який глава держави назвав «одним з найгарячіших». 

Нагадаємо, сім країн Європейського союзу замовили боєприпаси для ЗСУ в рамках програми закупівель ЄС, щоб допомогти Україні поповнити виснажені запаси.

До слова, уже цієї осені ЗСУ зможуть перевершити збройні сили РФ за кількістю артилерійських пострілів. Такого висновку дійшов OSINT-дослідник під ніком HerrDr8.

Теги: контрнаступ втрати президент боєприпаси Володимир Зеленський полон

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