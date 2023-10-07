ЗСУ просунулися у двох місцях на Таврійському напрямку

За добу на Таврійському напрямку ЗСУ виконали 1265 вогневих завдань

Втрати ворога на Запоріжжі різко зросли

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Таврійському напрямку, мають просування північніше Копанів та Новопрокопівки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський у телеграм-каналі.

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Генерал зазначив, що тут втрати ворога різко зросли. Знищено РСЗВ БМ-27 «Ураган».

Протягом минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів, провів 22 бойових зіткнення, окрім того здійснив 782 артобстріли.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1265 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали:

338 осіб;

знищено 52 одиниці військової техніки противника: сім танків, сім ББМ, 14 артилерійських систем, РСЗВ, ПТРК, три БпЛА, 17 одиниць автомобільної та дві – спеціальної техніки;

знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога.

Нагадаємо, триває 591-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення.