Діти обміняних кремлівських шпигунів не знали, що вони росіяни

Дульцеви тренували своїх двох маленьких дітей, попереджаючи, що одного разу батьків можуть схопити

Діти російського подружжя Дульцевих, засуджених у Словенії за шпигунство, не знали про своє російське походження. Аж доки їхніх батьків не обміняли в «історичній угоді» між Росією та Заходом. Про це пишуть «Медуза» та Reuters із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Вирок подружжю Артема та Анни Дульцевих винесли лише у липні. За даними WSJ, вони приїхали до Словенії у 2017 році з паспортами громадян Аргентини на імена Людвіга Гіша та Марії Рози Майєр Муньос. Разом із ними були двоє дітей.

«Марія Роза» вела художню галерею та розповідала знайомим, що виїхала з Аргентини після того, як у Буенос-Айресі її пограбувала озброєна банда. А її чоловік, «Людвіг Гіш», керував IT-стартапом. Загалом же будувати прикриття вони почали принаймні з 2012 року. «Гіш» стверджував, що він є громадянином Австрії, а народився в Намібії від аргентинки. Жінка стверджувала, що вона мексиканка, і подала свідоцтво про народження в Греції. Вони вільно говорили англійською, німецькою, а також іспанською без акценту.

Сусіди описували їх як «тихих» та «нормальних». Діти навчалися у Британській міжнародній школі.

Однак, як пише WSJ, «Людвіг» насправді був елітним офіцером зовнішньої розвідки Росії родом з Башкортостану, а «Марія Роза» – офіцеркою розвідки родом з Нижнього Новгорода. До того, як їх затримали у 2022 році, пара використовувала Словенію як базу для подорожей до сусідньої Італії, Хорватії та інших країн Європи.

Словенські чиновники стверджували, що Дульцеви тренували своїх двох маленьких дітей, попереджаючи, що одного разу батьків можуть схопити. Коли це врешті сталося, дітей передали під опіку держави та перевели до іншої школи. Їм дозволи регулярні побачення з батьками у в'язниці.

Діти Дульцевих – 11-річна Софія та 8-річний Габріель – дізналися, що вони росіяни, лише коли прибули з Анкари в аеропорт Внуково у Москві після обміну їхніх батьків. Діти народилися в Аргентині, не розмовляють російською. І не знали, хто такий Путін, запитуючи у батьків, хто це такий їх зустрічає, сказав журналістам речник кремля Дмитро Пєсков.

Дульцева та її донька отримали квіти та обійми від президента РФ Володимира Путіна. Він привітав дітей шпигунів іспанським «Buenas noches».

Пєсков прокоментував, що саме так працюють агенти під прикриттям, «йдучи на такі жертви заради своєї роботи та відданості своїй службі».

Утім журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв висловив сумніви, що діти не знали про свій зв’язок з Росією. За його даними, подружжя кілька разів возило дітей до Росії, і вони мали підроблені російські паспорти.

«Можливо, діти були занадто малі, щоб усвідомити, що вони зустрічаються зі своїми дідусем і бабусею», – припустив Грозєв.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими. Серед них була сім'я Дульцевих – Артем, Анна та їх двоє дітей.

1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня.