Чи є загроза з боку Білгородщини: прикордонники оцінили ситуацію

Речник Держприкордонслужби розповів, яке зараз головне завдання прикордонників

Перекидання Росією сил у Білгородську область, яка межує з Україною, наразі не фіксується. Захисники продовжують стежити за ситуацією. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

«Звісно, що Росія у межах своєї області тримає певну кількість сил та засобів. Але сказати, що йде масове поповнення або збільшення військової складової, не можу цього підтвердити», – сказав речник.

При цьому Демченко зазначив, що противник очікує «певних дій» і готується до них. За його словами, головне завдання прикордонників – мати власні оборонні позиції на українській території.

«Тримаючи ті сили і засоби, ворог може в будь-який момент здійснити будь-які дії проти нашої країни», – наголосив Демченко.

Нагадаємо, що український наступ поширився не лише на Курську, а й на Білгородську область, де точаться запеклі бої. Зокрема, там російські війська мали вигляд більш готових до прибуття ЗСУ, на відміну від Курщини, повідомляв The Washington Post із посиланням на трьох українських військових.

До слова, для протидії успішному українському наступу Російська Федерація перекинула до Курської області кілька тисяч солдатів з окупованих територій України.

Раніше на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські воїни взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.

Як повідомлялося, поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

Крім того, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.