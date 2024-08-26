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Адміністрація Байдена чекає на те, чи окупиться «авантюра Зеленського» на Курщині – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Адміністрація Байдена чекає на те, чи окупиться «авантюра Зеленського» на Курщині – WSJ
Західні посадовці спостерігають за операцією ЗСУ в Курській області з обережним оптимізмом
фото: Facebook/Генштаб

США спочатку були збентежені тим, що Україна вирішила розпочати наступ в Курській області

Американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що США спочатку були збентежені тим, чому Україна пішла на такий різкий крок і що буде далі. «Брови були підняті дуже високо», – сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Тепер адміністрація обережно чекає, чи «окупиться авантюра Зеленського». WSJ зазначає, що США дають Україні простір для проведення Курської операції, але намагаються уникати публічного залучення до цього питання, кажуть офіційні особи. 

Від Білого дому та Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині офіційні особи спостерігають за цим із обережним оптимізмом.

«Я думаю, що на певному рівні це ще раз демонструє крихкість російської військової безпеки, що вони виявилися не готовими до цієї події», – заявив високопосадовець Пентагону з питань спецоперацій Кріс Майєр.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. 

Президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. 

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Теги: росія Курщина війна Джозеф Байден Пентагон

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