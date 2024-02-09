Міноборони відреагувало на скандал з відстороненням волонтерки Ярової

Кривошея заявив, що Громадська антикорупційна рада спільно з Міністерством оборони продовжує свою роботу

За словами Кривошеї, жодного помічника заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова не було звільнено

Жодного члена Антикорупційної ради при Міністерстві оборони не усунено від виконання своїх обовʼязків. Про це заявив член Антикорупційної ради при Міноборони Геннадій Кривошея, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

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«За моєю інформацією станом на 18:20, жодного помічника заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова не було звільнено, і подібні питання про звільнення навіть не розглядаються», – наголосив Геннадій Кривошея.

Міноборони відреагувало на інформацію про відсторонення Ярової фото: скріншот

Кривошея заявив, що жодного члена Антикорупційної ради при Міністерстві оборони не було усунено фото: скріншот

Однак користувачі у коментарях під дописом зазначили, що волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Дана Ярова сама повідомила про те, що її нібито відсторонено від усіх процесів в Міноборони. На що Кривошея заявив, що «все на так написано» й інформація «перекручена».

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Кривошея заявив, що інформація Ярової «перекручена» фото: скріншот

Далі у розмову втрутився волонтер Назар Приходько, під дописом якого Ярова повідомила про своє відсторонення. Однак Кривошея запевнив, що Дана Ярова досі є головою однієї з комісій Антикорупційної ради та залишається радницею заступника міністра.

Кривошея запевнив, що Ярова досі є членкинею Антикорупційної ради при Міноборони фото: скріншот

Зокрема пресслужба Міноборони заявила, що Громадська антикорупційна рада спільно з Міністерством оборони продовжує свою роботу.

Нагадаємо, волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Дана Ярова заявила, що її «відсторонили від усіх процесів у Міністерстві оборони». Про це вона повідомила у коментарях під постом волонтера Назара Приходько.

Зокрема, Приходько звернувся до Ярової щодо відсутності реакції Антикорупційної ради Міноборони на запуск нової системи тендерних закупівель. На що Ярова заявила, що не може нічого відповісти, адже її сьогодні відсторонили від усіх процесів Міноборони, як членкиню Громадської антикорупційної Ради.

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Ярова заявила, що її «відсторонили від усіх процесів у Міноборони» фото: скріншот

У березні 2023 Богдана Ярова була обрана до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони, а 14 квітня 2023 року відбулося перше засідання ради, яка була утворена за ініціативи ексміністра оборонного відомства Олексія Резнікова. До складу ради увійшли особи, які за результатами загальнонаціонального голосування, що відбулося на платформі НАЗК, серед них Дана Ярова.

Нещодавно Ярову призначили радницею заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова.