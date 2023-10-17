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США направляють дві тисячі морських піхотинців до Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США направляють дві тисячі морських піхотинців до Ізраїлю
Сили швидкого реагування морської піхоти приєднаються до американських військових кораблів
фото з відкритих джерел

Очікується, що солдати не виконуватимуть бойових завдань, а виконуватимуть консультативні функції або місії медичної підтримки

Сполучені Штати Америки направили до берегів Ізраїлю близько двох тисяч солдатів сил швидкого реагування морської піхоти. Про це повідомляє CNN .

За словами представника міністерства оборони США, сили швидкого реагування морської піхоти приєднаються до американських військових кораблів біля берегів Ізраїлю.

Очікується, що солдати не виконуватимуть бойових завдань, а виконуватимуть консультативні функції або місії медичної підтримки.

Наказ не означає, що військові обов'язково братимуть участь у бойових діях, якщо вони таки вирушать до Ізраїлю. 

Зараз війська дислокуються як на Близькому Сході, так і за його межами.

Нагадаємо, найближчим часом президент США Джо Байдена може відвідати Ізраїль на запрошення прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що Байден підтримав знищення ХАМАСу, але зазначив, що важливо забезпечити існування палестинської влади та створити умови для існування Палестинської держави. 

10 жовтня Сполучені Штати Америки заявили, що збільшать додаткову військову допомогу Ізраїлю. Мова йде про боєприпаси та ракети для систем ППО.

Теги: Ізраїль військові боєприпаси президент запрошення

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