США направляють дві тисячі морських піхотинців до Ізраїлю

Очікується, що солдати не виконуватимуть бойових завдань, а виконуватимуть консультативні функції або місії медичної підтримки

Сполучені Штати Америки направили до берегів Ізраїлю близько двох тисяч солдатів сил швидкого реагування морської піхоти. Про це повідомляє CNN .

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За словами представника міністерства оборони США, сили швидкого реагування морської піхоти приєднаються до американських військових кораблів біля берегів Ізраїлю.

Очікується, що солдати не виконуватимуть бойових завдань, а виконуватимуть консультативні функції або місії медичної підтримки.

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Наказ не означає, що військові обов'язково братимуть участь у бойових діях, якщо вони таки вирушать до Ізраїлю.

Зараз війська дислокуються як на Близькому Сході, так і за його межами.

Нагадаємо, найближчим часом президент США Джо Байдена може відвідати Ізраїль на запрошення прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що Байден підтримав знищення ХАМАСу, але зазначив, що важливо забезпечити існування палестинської влади та створити умови для існування Палестинської держави.

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10 жовтня Сполучені Штати Америки заявили, що збільшать додаткову військову допомогу Ізраїлю. Мова йде про боєприпаси та ракети для систем ППО.