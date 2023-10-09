Між підрозділами «ДНР» та Росії поглиблюється конфлікт – ISW

Окупанти з РФ вважають, що у підрозділів «ДНР» низький рівень кваліфікації

Між регулярними російськими силами і нерегулярними формуваннями «Донецької народної республіки» («ДНР») поглиблюється конфлікт. Про це повідомляють аналітики Американського Інституту вивчення війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що один з російських воєнкорів, що воює в складі 37-ї ОМСБр (36-та загальновійськова армія, Східний військовий округ), висміяв підрозділи «ДНР» за те, що вони займають позиції далеко за лінією фронту, яка утримується регулярними частинами російської армії.

Воєнкор також заявив, що у підрозділів «ДНР» низький рівень кваліфікації і що регулярні російські війська їм не довіряють.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звинувачення, висунуті цим воєнкором на адресу формувань «ДНР», дозволяють припустити, що між силами «ДНР» і регулярними російськими силами тривають тертя, що, ймовірно, ще більше ускладнить зусилля по інтеграції сил ДНР в регулярні російські збройні сили в рамках триваючих військових реформ», – додають експерти.

Нагадаємо, триває 593-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.