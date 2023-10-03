Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde

Еміграція жінок є для України тривожною проблемою

Від’їзд матерів із дітьми, ймовірно, посилить брак нових українських призовників у найближчі кілька років, оскільки протистояння з Росією переросте у війну на виснаження. Водночас країни, які приймають біженців з України, можуть спробувати з їхньою допомогою вирішити свої демографічні проблеми, що може стати джерелом напруженості між Києвом та його союзниками, про це йдеться у статті Le Monde.

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Як заявив директор із досліджень Французького інституту демографії Ален Блюм, еміграція жінок є для України тривожною проблемою. «Майже 80% виїздів припадає на жінок та дітей, причому останні близькі до призовного віку. Матері, як правило, хочуть їх захистити, що ще більше збільшить дефіцит чоловіків, яких можна буде призвати до армії у найближчі три роки», – каже він.

Соціолог з Університету Париж-Нантер Юлія Шукан зазначила, українські діти інтегруються в системи освіти країн, що приймають, і їхні матері, швидше за все, залишаться з ними.

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Як зазначає Le Monde, деякі країни, які приймають українців, ймовірно, спробують залишити їх у себе, щоб вирішити свої власні демографічні проблеми «Це може стати джерелом напруженості між Києвом та його європейськими союзниками», – йдеться у статті.

При цьому демограф з Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун заявив, у цьому питанні Києву слід діяти, пропонуючи «гідні післявоєнні умови, приймаючи європейську модель демократичного та економічного розвитку та проводячи привабливу міграційну політику». Він додав, що за три десятиліття незалежності Україна вже втратила 10 мільйонів людей населення.

«Це дуже швидкі темпи зниження», – попередила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Вона заявила про ризик потрапляння країни до так званої «спіралі смерті» через демографічну кризу.

У 1991 році Україна посідала 22 місце в списку найбільш густонаселених країн світу. Зараз 41 місце. Елла Лібанова, зазначає, що «народжуваність уже впала до 1,2 дитини на жінку до 2021 року. Це дуже далеко від рівня відтворення (2,15 дитини на жінку), враховуючи українську смертність». Війна прискорила падіння народжуваності: у 2022 році вона становила 0,9, а за оцінками Лібанової, у 2023 і 2024 роках вона становитиме 0,7.

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Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічні прогнози для України невтішні. Про це вона сказала під час виступу на Регіональному економічному форумі в Києві. За словами Лібанової, Україна вичерпала потенціал демографічного зростання.