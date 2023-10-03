Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
Україну чекає велика земографічна криза
фото з відкритих джерел

Еміграція жінок є для України тривожною проблемою

Від’їзд матерів із дітьми, ймовірно, посилить брак нових українських призовників у найближчі кілька років, оскільки протистояння з Росією переросте у війну на виснаження. Водночас країни, які приймають біженців з України, можуть спробувати з їхньою допомогою вирішити свої демографічні проблеми, що може стати джерелом напруженості між Києвом та його союзниками, про це йдеться у статті Le Monde.

Як заявив директор із досліджень Французького інституту демографії Ален Блюм, еміграція жінок є для України тривожною проблемою. «Майже 80% виїздів припадає на жінок та дітей, причому останні близькі до призовного віку. Матері, як правило, хочуть їх захистити, що ще більше збільшить дефіцит чоловіків, яких можна буде призвати до армії у найближчі три роки», – каже він.

Соціолог з Університету Париж-Нантер Юлія Шукан зазначила, українські діти інтегруються в системи освіти країн, що приймають, і їхні матері, швидше за все, залишаться з ними.

Як зазначає Le Monde, деякі країни, які приймають українців, ймовірно, спробують залишити їх у себе, щоб вирішити свої власні демографічні проблеми «Це може стати джерелом напруженості між Києвом та його європейськими союзниками», – йдеться у статті.

При цьому демограф з Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун заявив, у цьому питанні Києву слід діяти, пропонуючи «гідні післявоєнні умови, приймаючи європейську модель демократичного та економічного розвитку та проводячи привабливу міграційну політику». Він додав, що за три десятиліття незалежності Україна вже втратила 10 мільйонів людей населення.

«Це дуже швидкі темпи зниження», – попередила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень  Елла Лібанова. Вона заявила про ризик потрапляння країни до так званої «спіралі смерті» через демографічну кризу.

У 1991 році Україна посідала 22 місце в списку найбільш густонаселених країн світу. Зараз 41 місце. Елла Лібанова, зазначає, що «народжуваність уже впала до 1,2 дитини на жінку до 2021 року. Це дуже далеко від рівня відтворення (2,15 дитини на жінку), враховуючи українську смертність». Війна прискорила падіння народжуваності: у 2022 році вона становила 0,9, а за оцінками Лібанової, у 2023 і 2024 роках вона становитиме 0,7.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічні прогнози для України невтішні. Про це вона сказала під час виступу на Регіональному економічному форумі в Києві. За словами Лібанової, Україна вичерпала потенціал демографічного зростання.

Читайте також: Демографічна катастрофа: як змінилась народжуваність в Україні від початку війни
Теги: катастрофа Олександр Гладун еміграція населення модель Україна демографічна криза Париж війна діти Елла Лібанова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко такий самий військовий злочинець, як і Путін
Лукашенко хоче уникнути покарання за війну проти України?
27 вересня, 20:03
Президент Зеленський відвідав командні пункти бійців «Таврії»
Зеленський відвідав Запорізький напрямок фронту (фото, відео)
4 вересня, 23:37
Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ
Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ
5 вересня, 20:46
За словами Вікторії Нуланд, оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років
Адміністрація Байдена вражена прогресом України в контрнаступі
10 вересня, 20:42
Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад $800 млн
Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад $800 млн
12 вересня, 18:26
Окупанти ховаються у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ
9 вересня, 22:39
Пакет допомоги містить артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби і касетні боєприпаси
Що ввійшло в пакет допомоги від США: список
22 вересня, 02:22
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
ЗСУ наступають в районі Вербового на Запорізькому напрямку – Генштаб
23 вересня, 18:58
У США розпочалося ще одне навчання для українських пілотів
У США розпочалося ще одне навчання для українських пілотів
29 вересня, 08:32

Соціум

Уряд запускає нові проєкти для ветеранів та військових
Уряд запускає нові проєкти для ветеранів та військових
Нобелівський тиждень у Стокгольмі: імена лауреатів премії з фізики
Нобелівський тиждень у Стокгольмі: імена лауреатів премії з фізики
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
Ексглава Адміністрації президента Клюєв потрапив у лікарню в Москві
Ексглава Адміністрації президента Клюєв потрапив у лікарню в Москві
Баку підтвердив загибель 192 військовослужбовців Азербайджану в Карабасі
Баку підтвердив загибель 192 військовослужбовців Азербайджану в Карабасі
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
25K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
24K
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
17K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
12K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
6753
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Вчора, 06:21

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту