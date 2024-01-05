Буданов звернувся до Кадирова, після заяви про українських полонених

Буданов заявив, що Кадирову не варто робити свої пропозиції щодо обміну полоненими через медіа

«Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого вийти»

Главі Чеченської республіки Рамзану Кадирову не варто робити свої пропозиції щодо обміну полоненими через медіа. Про це глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у ефірі телемарафону.

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Як заявив начальник ГУР, він досить дивно сприймає подібні заяви, які з'являються через медіа.

«Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого вийти. Якщо не знає, йому підкажуть. А пропонувати через медіа зняти санкції з родини, це трошки дивно, як на мене», – сказав він.

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Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на полонених бійців Збройних сил України.

«Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, моїх дочок, ні в чому не винних людей, коней… крім мене, то ми цих людей віддамо», – сказав він.

Кадиров нібито передав список військовополонених колишньому інспектору ООН зі спостереження за ліквідацією іракської зброї масового знищення Скотту Ріттеру, який займався просуванням прокремлівських наративів.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти матері Кадирова, директора дитячого табору «Артек» в окупованому Криму Костянтина Федоренка та інших російських посадовців.

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Раніше США запровадили санкції проти Рамзана Кадирова, його дружини та доньок через участь глави Чеченської республіки РФ у «численних серйозних порушеннях прав людини».

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності сьогоднішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій щодо громадян та компаній РФ. Серед них є соратники голови Чечні Рамзана Кадирова.