Нічна «бавовна» в Маріуполі: влада повідомила про втрати окупантів

У районі аеропорту знищено склад боєприпасів росіян

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині ЗСУ вночі вдарили по позиціях російських загарбників. Цю інформацію підтвердили в Маріупольській міській раді.

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Зазначається, що в районі аеропорту знищено склад боєприпасів російської армії.

«Щодо нічних вибухів у Маріуполі. Є підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) знищено склад БК окупантів», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Росія планує перекинути до п'яти тисяч військових з-під Маріуполя на Вугледар.

До слова, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.