Сили оборони уразили два російських гелікоптери у Воронезькій області (відео)

Українські воїни атакували безпілотниками Мі-17 та Мі-28

Оператори Сил безпілотних систем уразили гелікоптери Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБС.

Як повідомляється, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію.

«Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидві цілі уражено», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожі гелікоптери атакували пілоти зведених екіпажів 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї окремої артилерійської бригади спільно з Центром спеціальних операцій «А» Служби безпеки 29 квітня.

Гелікоптер Мі-17

Мі-17 – середньотоннажний транспортний гелікоптер, який противник використовує для перевезення особового складу, десантування підрозділів та евакуації поранених, а також для ударних операцій з підвісними боєприпасами.

Повітряне судно належить до сімейства вертольотів Мі-8/Мі-17, які розробило радянське конструкторське бюро. Орієнтовна вартість одного борту – щонайменше $15 млн.

Гелікоптер Мі-28

Мі-28 – ударний гелікоптер, призначений для ураження броньованої техніки та живої сили. Броньована кабіна екіпажу дає змогу діяти в умовах інтенсивного вогневого впливу. Орієнтовна вартість – близько $18 млн.

Як повідомлялося, воїни Військово-морських сил Збройних сил України знищили над акваторією Чорного моря російський вертоліт Ка-27.

Раніше російські повітряні сили втратили розвідувально-ударний бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор».