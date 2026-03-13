Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки

Інформація про постраждалих не надходила

Російські безпілотники вночі 13 березня атакували місто Балаклія у Харківській області. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження житлових будинків. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, пише «Главком».

За його словами, російські БпЛА влучили по території житлової забудови. Згодом він уточнив, що попередньо внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

фото: Віталій Карабанов

«За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки БпЛА зафіксовано часткові пошкодження трьох житлових будинків», – заявив начальник МВА.

фото: Віталій Карабанов

Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило. На місцях ударів працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють масштаби пошкоджень.

Як повідомлялось, уночі 12 березня російські загарбники атакували безпілотниками населені пункти Харківської області. Влучання зафіксовано у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові.