Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки
Наслідки атаки на Балаклію вночі 13 березня
фото: Віталій Карабанов

Інформація про постраждалих не надходила

Російські безпілотники вночі 13 березня атакували місто Балаклія у Харківській області. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження житлових будинків. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, пише «Главком».

За його словами, російські БпЛА влучили по території житлової забудови. Згодом він уточнив, що попередньо внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки фото 1
фото: Віталій Карабанов

«За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки БпЛА зафіксовано часткові пошкодження трьох житлових будинків», – заявив начальник МВА.

Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки фото 2
фото: Віталій Карабанов

Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило. На місцях ударів працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють масштаби пошкоджень.

Як повідомлялось, уночі 12 березня російські загарбники атакували безпілотниками населені пункти Харківської області. Влучання зафіксовано у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові. 

Читайте також:

Теги: обстріл Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У порту пошкоджено склади з добривом
Росія масовано атакувала портову та залізничну інфраструктуру: є жертви
13 лютого, 08:17
Фахівці працюють на місці удару і розбирають завали
Руйнування надзвичайно серйозні. В Одесі пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК
13 лютого, 10:42
Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24
Президент: «Ми готові швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни, питання лише до росіян»
«Загроза ударів не зникає». Зеленський розповів про плани РФ
17 лютого, 20:41
Урядовець закликав підготуватися до наступних викликів
Шмигаль заявив про підготовку Росією нових ударів по енергетиці
20 лютого, 21:17
У Харкові лунають вибухи
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою БпЛА та ракет
26 лютого, 03:52
За словами українського лідера, більшість випущених ворожих ракет вдалося збити, однак були і влучання
Зеленський про комбіновану атаку: РФ знову воювала проти критичної інфраструктури
26 лютого, 10:05
Росіяни вдарили по Харкову: є поранені, пошкоджено будинки
Росіяни вдарили по Харкову: є поранені, пошкоджено будинки
10 березня, 06:21
Командувач Угруповання обʼєднаних сил Михайло Драпатий
Буферна зона на 20 км: генерал Драпатий розповів про нові апетити окупантів
10 березня, 11:29

Події в Україні

Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки
Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки
Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу
Росіяни понад 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: поранено людей
Росіяни понад 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: поранено людей
У Харкові шестеро дітей провалилися під лід: є загиблі
У Харкові шестеро дітей провалилися під лід: є загиблі
Окупанти вдарили по залізниці в двох областях (фото)
Окупанти вдарили по залізниці в двох областях (фото)
Платні дороги після війни? Агентство відновлення розповіло про плани будівництва
Платні дороги після війни? Агентство відновлення розповіло про плани будівництва

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua