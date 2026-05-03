У Миколаєві зросла кількість поранених від російської атаки

Максим Бурич
Російські війська вранці 3 травня завдали удару балістичними ракетами по Миколаєву. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування у приватному секторі та зростання кількості поранених серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника області Віталія Кіма.

Кількість поранених зросла до п’яти осіб. Всі вони наразі перебувають під наглядом лікарів.

«Станом на зараз госпіталізовано п’ятьох людей – трьох чоловіків та двох жінок», – повідомив Віталій Кім.

Медики оцінюють стан постраждалих як середньої важкості, їм надається вся необхідна допомога. Попередньо, загиблих внаслідок цієї атаки немає.

Нагадаємо, на 1529-й день повномасштабного вторгнення російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Миколаївську область. Основною ціллю загарбників знову стала критична інфраструктура, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів.

Протягом минулої доби та в ніч на 3 травня ворог застосував БпЛА типу «Shahed» для ударів по енергетичних об’єктах області. Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, зафіксовані влучання призвели до часткового відключення електроенергії.

