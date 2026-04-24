«Управлінський сором». Угруповання об'єднаних сил прокоментувало ситуацію з воїнами 14-ї бригади

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
«Управлінський сором». Угруповання об'єднаних сил прокоментувало ситуацію з воїнами 14-ї бригади
Після публікації фото виснажених голодом бійців, командування Угруповання об’єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу
За словами пресслужби угрупування, проблеми з логістикою та умовами на позиціях «виникли не вчора»

Командування Угруповання об'єднаних сил розпочало перевірку у 10-му армійському корпусі після публікації фото виснажених бійців 14-ї окремої механізованої бригади, які утримують позиції у районі Куп’янська. Угруповання назвало ситуацію «жахливим управлінським соромом», повідомляє «Главком».

«Проблеми з логістикою та умовами на позиціях виникли не вчора – це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами. При цьому на різних рівнях звучали доповіді про те, що ситуація організована і контрольована, що, як всі побачили, не відповідає дійсності», – йдеться в заяві.

Крім того, було виявлено проблеми з недостатньою кількість ресурсів для протидії ворожим розрахункам, що створює проблеми для логістики Сил оборони.

«Ці проблеми не залишаються без уваги – вони регулярно піднімаються у доповідях командування об’єднаних сил. Паралельно ведеться робота над їх вирішенням. Ми не стоїмо осторонь. Представники командування постійно працюють із корпусами та бригадами: допомагають вибудовувати систему БпС, налагодити розвідку і планування, покращити забезпечення дронами та наземними роботизованими комплексами, у тому числі для потреб логістики. Ця робота проводиться по всіх корпусах на напрямку», – зазначає пресслужба.

Зазначається, що командування угруповання об’єднаних сил вимагає від командирів всіх рівнів не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму командувачу про проблеми.

«Важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Головне – зберегти людей і людське ставлення до них, усе інше можна виправити системною роботою», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ. Логістика військ забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА.

Генштаб ЗСУ повідомив, що попереднє командування 14-ї окремої механізованої бригади приховувало реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Як повідомило відомство, було виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

«На даний час завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14-ї окремої механізованої бригади, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок. Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях», – вказано в заяві.

Раніше Міністерство оборони прокоментувало інформацію про голодування бійців. Відомство заявило, що на інцидент уже звернули увагу відповідні командувачі.

«Попри ускладнену логістику намагаються вирішити питання з забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв’язку з рідними», – йдеться в заяві Міноборони. Після розголосу військовим за добу передали декілька посилок з харчами.

«Управлінський сором». Угруповання об'єднаних сил прокоментувало ситуацію з воїнами 14-ї бригади
«Управлінський сором». Угруповання об'єднаних сил прокоментувало ситуацію з воїнами 14-ї бригади
