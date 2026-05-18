Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Brave1: «Шахеди» можна збивати навіть із Нью-Йорка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Brave1: «Шахеди» можна збивати навіть із Нью-Йорка
Зенітні дрони - це окремий напрямок, до якого залучені понад півтори сотні компаній
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Гриценюк: Україна створила новий клас зброї, якого раніше не існувало у світі

Українські оператори дронів-перехоплювачів можуть керувати бойовими безпілотниками через інтернет наживо – незалежно від того, де саме вони перебувають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Express, який опублікував велике інтерв'ю з генеральним директором Brave1 Андрієм Гриценюком для видання The War Zone. 

Новий клас зброї

Україна першою у світі почала масово використовувати зенітні дрони на полі бою – і тепер ці безпілотники стали повноцінним та дешевим засобом протидії масованим атакам російських «Шахедів» і «Гераней». Вартість одного перехоплювача – близько однієї-двох тисяч доларів, тоді як вартість зенітної ракети сягає двох мільйонів.

«Україна створила новий клас зброї у світі. Раніше його не існувало. Перехоплювачі мають надзвичайно високий потенціал, а їхня головна перевага – надзвичайно низька ціна», – заявив Гриценюк.

За його словами, вперше Україна застосувала зенітні дрони на полі бою два роки тому – у 2024 році. Сьогодні в країні налічується вже понад 150 виробників перехоплювачів різних типів для різних регіонів і умов, а виробляють їх понад дві тисячі одиниць на день.

Пілот у Нью-Йорку – дрон над Україною

Найбільш вражаючою технологічною новинкою, яку розкрив Гриценюк, є можливість керувати перехоплювачами через інтернет з будь-якої країни. Оператор може перебувати де завгодно у світі – і збивати ворожий безпілотник над Україною прямо під час атаки. Наприклад, пілот із США здатен знищити «Герань», яка атакує українське місто, а пілот з України – перехопити іранський «Шахед» над країнами Перської затоки.

Це вже доведено на ділі: компанія «Дикі Шершні» за допомогою технології Hornet Vision Ctrl продемонструвала керування дроном-перехоплювачем Sting на відстані двох тисяч кілометрів, коли оператор перебував за кордоном. Раніше «Главком» повідомляв, що пілот підрозділу Bulava встановив світовий рекорд – знищив два «Шахеди» на відстані 500 кілометрів від точки старту.

Україна вчить весь світ

Досвід України вже виходить далеко за межі власної оборони. Гриценюк зазначив, що антидронова система Merops, яку США розгорнули в Ірані для захисту від «Шахедів», ніколи б не стала настільки ефективною без безпосередньої участі українських військових та фахівців. Після того як Україна довела концепцію зенітних дронів у бою, оборонні компанії з усього світу почали розробляти власні аналоги.

На думку Гриценюка, головний урок із американського досвіду протидії дронам в Ірані – завжди готуватися до найгіршого сценарію і ніколи не вважати свої технології достатньо досконалими.

Окремо він наголосив на важливості системного підходу: у платформі Dataroom від Brave1 понад 30 українських команд тренують свої моделі на бойових даних із різними погодними умовами та типами цілей. Саме така швидка взаємодія між фронтом і виробниками дозволяє Україні випереджати російські контрзаходи. Раніше «Главком» розповідав, як українські дрони навчилися самостійно наздоганяти «Шахеди» – без постійної участі оператора після підтвердження цілі.

Нагадаємо, у березні 2026 року дрони-перехоплювачі встановили рекорд: за місяць вони знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників різних типів – удвічі більше, ніж у лютому. Про це повідомляв міністр оборони Михайло Федоров. Детальніше – у матеріалі «Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських безпілотників».

До слова, раніше «Главком» розповідав, що видання AP описало еволюцію українських дронів-перехоплювачів: від відчайдушної імпровізації 2024 року до повноцінної технології, яка викликає інтерес у США та країн Близького Сходу.

Читайте також:

Теги: технології Україна безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ демонструє здатність діяти глибоко в тилу противника
СБУ нарощує темпи ураження ворога, або Чому ниють Z-пропагандисти?
20 квiтня, 15:43
Руйнування у місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російських обстрілів
П’ятий рік війни: де проходить межа співчуття
20 квiтня, 20:25
Нафтопровід «Дружба» знову постачає російську нафту до Словаччини
Словаччина почала отримувати російську нафту по «Дружбі»
23 квiтня, 10:17
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
«Пощади їм не буде». До погроз Києву долучився Лавров (відео)
8 травня, 13:01
Фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей
Свириденко розповіла, скільки ветеранів отримають житло цьогоріч
14 травня, 18:55
Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
10 травня, 19:35
Буданов провів паралелі між злочинами сталінського режиму та сучасною війною Росії проти України
Буданов передбачив долю Путіна
Вчора, 18:13
Дмитро Рогозін налякав росіян песимістичним прогнозом
Соратник Путіна, який вітав напад на Україну, розказав росіянам, що тепер на них чекає
Вчора, 16:35
Розповсюдження вогню вдалося зупинити, проте роботи з гасіння пожежі тривають
Через ворожі «Шахеди» у Чорнобильському заповіднику знову спалахнули пожежі
15 травня, 16:11

Події в Україні

Brave1: «Шахеди» можна збивати навіть із Нью-Йорка
Brave1: «Шахеди» можна збивати навіть із Нью-Йорка
Масові відключення світла на окупованому Запоріжжі: другий блекаут за день
Масові відключення світла на окупованому Запоріжжі: другий блекаут за день
У Києві та низці регіонів відбій повітряної тривоги
У Києві та низці регіонів відбій повітряної тривоги
Лінія фронту станом на 17 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 травня 2026. Зведення Генштабу
У Хмельницькому водій BMW на смерть збив двох людей на тротуарі, йому оголошено підозру
У Хмельницькому водій BMW на смерть збив двох людей на тротуарі, йому оголошено підозру
Російські ЗМІ анонсували «арешт Олени Зеленської»: НАБУ пояснило, що відбувається
Російські ЗМІ анонсували «арешт Олени Зеленської»: НАБУ пояснило, що відбувається

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua