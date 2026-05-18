Brave1: «Шахеди» можна збивати навіть із Нью-Йорка

Гриценюк: Україна створила новий клас зброї, якого раніше не існувало у світі

Українські оператори дронів-перехоплювачів можуть керувати бойовими безпілотниками через інтернет наживо – незалежно від того, де саме вони перебувають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Express, який опублікував велике інтерв'ю з генеральним директором Brave1 Андрієм Гриценюком для видання The War Zone.

Новий клас зброї

Україна першою у світі почала масово використовувати зенітні дрони на полі бою – і тепер ці безпілотники стали повноцінним та дешевим засобом протидії масованим атакам російських «Шахедів» і «Гераней». Вартість одного перехоплювача – близько однієї-двох тисяч доларів, тоді як вартість зенітної ракети сягає двох мільйонів.

«Україна створила новий клас зброї у світі. Раніше його не існувало. Перехоплювачі мають надзвичайно високий потенціал, а їхня головна перевага – надзвичайно низька ціна», – заявив Гриценюк.

За його словами, вперше Україна застосувала зенітні дрони на полі бою два роки тому – у 2024 році. Сьогодні в країні налічується вже понад 150 виробників перехоплювачів різних типів для різних регіонів і умов, а виробляють їх понад дві тисячі одиниць на день.

Пілот у Нью-Йорку – дрон над Україною

Найбільш вражаючою технологічною новинкою, яку розкрив Гриценюк, є можливість керувати перехоплювачами через інтернет з будь-якої країни. Оператор може перебувати де завгодно у світі – і збивати ворожий безпілотник над Україною прямо під час атаки. Наприклад, пілот із США здатен знищити «Герань», яка атакує українське місто, а пілот з України – перехопити іранський «Шахед» над країнами Перської затоки.

Це вже доведено на ділі: компанія «Дикі Шершні» за допомогою технології Hornet Vision Ctrl продемонструвала керування дроном-перехоплювачем Sting на відстані двох тисяч кілометрів, коли оператор перебував за кордоном. Раніше «Главком» повідомляв, що пілот підрозділу Bulava встановив світовий рекорд – знищив два «Шахеди» на відстані 500 кілометрів від точки старту.

Україна вчить весь світ

Досвід України вже виходить далеко за межі власної оборони. Гриценюк зазначив, що антидронова система Merops, яку США розгорнули в Ірані для захисту від «Шахедів», ніколи б не стала настільки ефективною без безпосередньої участі українських військових та фахівців. Після того як Україна довела концепцію зенітних дронів у бою, оборонні компанії з усього світу почали розробляти власні аналоги.

На думку Гриценюка, головний урок із американського досвіду протидії дронам в Ірані – завжди готуватися до найгіршого сценарію і ніколи не вважати свої технології достатньо досконалими.

Окремо він наголосив на важливості системного підходу: у платформі Dataroom від Brave1 понад 30 українських команд тренують свої моделі на бойових даних із різними погодними умовами та типами цілей. Саме така швидка взаємодія між фронтом і виробниками дозволяє Україні випереджати російські контрзаходи. Раніше «Главком» розповідав, як українські дрони навчилися самостійно наздоганяти «Шахеди» – без постійної участі оператора після підтвердження цілі.

Нагадаємо, у березні 2026 року дрони-перехоплювачі встановили рекорд: за місяць вони знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників різних типів – удвічі більше, ніж у лютому. Про це повідомляв міністр оборони Михайло Федоров. Детальніше – у матеріалі «Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських безпілотників».

До слова, раніше «Главком» розповідав, що видання AP описало еволюцію українських дронів-перехоплювачів: від відчайдушної імпровізації 2024 року до повноцінної технології, яка викликає інтерес у США та країн Близького Сходу.