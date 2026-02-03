Ізюм та Балаклія на Харківщині залишились без світла через обстріл РФ

Через масований обстріл російських окупантів без електропостачання залишились Ізюмська та Бакалійська громади на Харківщині. Про це повідомили начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко та начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, пише Главком.

«Шановні мешканці! У зв'язку з аварійною ситуацією на обʼєктах енергозабезпечення наразі без напруги залишається вся Ізюмська громади та Балаклійська громади. Всі служби працюють у посиленому режимі», – йдеться у повідомленні.

Цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти