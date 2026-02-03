Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ізюм та Балаклія на Харківщині залишились без світла через обстріл РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ізюм та Балаклія на Харківщині залишились без світла через обстріл РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через масований обстріл російських окупантів без електропостачання залишились Ізюмська та Бакалійська громади на Харківщині. Про це повідомили начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко та начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, пише Главком.

«Шановні мешканці! У зв'язку з аварійною ситуацією на обʼєктах енергозабезпечення наразі без напруги залишається вся Ізюмська громади та Балаклійська громади. Всі служби працюють у посиленому режимі», – йдеться у повідомленні.

Цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

Читайте також:

Теги: обстріл Харківщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежу у будинку було ліквідовано о 05:15 на площі 600 кв. м
Київщина: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ворожого обстрілу у Білогородці
28 сiчня, 08:41
Скло на вході до дальніх печер Києво-Печерської лаври в аварійному стані і може випасти будь-якої миті
Ракетна атака на Київ: пошкоджено об’єкти ЮНЕСКО у Києво-Печерській лаврі (фото)
26 сiчня, 13:36
Росіяни атакували Слобідський район міста
Окупанти атакували Харків: є загибла, понад десяток поранених
19 сiчня, 19:00
Як будуть вимикати світло 17 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 17 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
16 сiчня, 17:32
На фото, ймовірно, момент влучання у Дніпрі
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
10 сiчня, 01:20
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 10 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
9 сiчня, 16:56
Дипломатичне представництво Катару в Києві зазнало ушкоджень під час масованого удару РФ
Катар відреагував на пошкодження посольства після обстрілу
9 сiчня, 16:47
Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
7 сiчня, 23:39
Росіяни намагалися використати газопровід для подальшого накопичення сил
Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
5 сiчня, 16:18

Економіка

Ізюм та Балаклія на Харківщині залишились без світла через обстріл РФ
Ізюм та Балаклія на Харківщині залишились без світла через обстріл РФ
Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп
Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп
Статки найбагатших росіян у січні зросли на $19,4 млрд
Статки найбагатших росіян у січні зросли на $19,4 млрд
Bild: нафта й газ принесуть Росії лише 22% бюджету у 2026 році
Bild: нафта й газ принесуть Росії лише 22% бюджету у 2026 році
Китай робить ставку на юань як міжнародну валюту – FT
Китай робить ставку на юань як міжнародну валюту – FT
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua