Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Садовий назвав ухилянтів тягарем для сімей і запропонував вихід

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Садовий назвав ухилянтів тягарем для сімей і запропонував вихід
«Частина чоловіків стає тягарем для родин через страх перед ТЦК і перебування вдома», – наголосив мер Львова
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Мер Львова пропонує давати громадянам пів року гарантованої відстрочки для легальної роботи перед відправкою на фронт

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив думку, що частина українських чоловіків, які ховаються вдома через острах перед мобілізацією, створюють фінансові та психологічні труднощі для своїх сімей. Щоб розв’язати цю проблему, мер запропонував запровадити для них гарантовану тимчасову відстрочку від призову. Як інформує «Главком», про це очільник Львова заявив під час свого виступу в етері «Захід Головне».

За словами Андрія Садового, тривале перебування військовозобов’язаних у чотирьох стінах через небажання зустрітися з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) негативно позначається на мікрокліматі всередині родин. Чоловіки втрачають заробіток і можливість забезпечувати близьких.

«Частина чоловіків стає тягарем для родин через страх перед ТЦК і перебування вдома», – наголосив мер Львова.

Для того, щоб вивести громадян із «тіні» та водночас допомогти Силам оборони України, Садовий виступив із компромісною ініціативою. Він пропонує надавати чоловікам фіксований час на адаптацію, тобто відстрочку від мобілізації терміном на шість місяців. Протягом цих пів року чоловіки отримують можливість легально влаштуватися на роботу, фінансово допомогти своїм сім’ям та завершити нагальні цивільні справи. Після завершення терміну ці громадяни мають планово та усвідомлено долучитися до лав Збройних сил України.

На думку міського голови, такий підхід дозволить знизити градус напруги в суспільстві, підтримати економіку країни через легальну зайнятість та забезпечити планове і більш якісне поповнення українського війська.

Наразі офіційної реакції Міністерства оборони чи військового командування на таку пропозицію немає.

Раніше у країнах Європейського Союзу почали обговорювати можливі зміни правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. 

Нагадаємо, державна прикордонна служба України запускає на своєму офіційному порталі новий цифровий сервіс «Особистий кабінет». Відтепер українці зможуть самостійно, безкоштовно та в реальному часі перевіряти, чи встановлено щодо них обмеження на перетин державного кордону.

Читайте також:

Теги: Андрій Садовий українці мобілізація ухилянти ТЦК обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новобранцям не все дається легко, проте вони тренуються, щоб бути готовими до боїв
Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
26 квiтня, 15:15
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Білій Церкві затримано трьох ділків, які «заробляли» на ухилянтах (фото)
30 квiтня, 16:30
Оксана Янчак минулого року була затримана за підозрою у побитті військовозобов’язаного
Побиття чоловіка: експосадовиця Вінницького ТЦК визнала вину у перевищенні повноважень
5 травня, 20:40
США хочуть перекрити Ірану доступ до матеріалів для виробництва дронів і ракет
США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану
9 травня, 03:15
Чоловік завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК
На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, вони у важкому стані
10 травня, 20:37
На трьох українців напала група приблизно з десяти молодих людей
У Польщі затримано нападників на українських підлітків: що відомо
16 травня, 09:58
Суд визнав українця винним за статтями про участь у диверсійній та терористичній спільнотах, здійснення терактів і диверсій, у державній зраді
Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою
20 травня, 05:55
Наразі чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану
«11-ті класи напівпорожні». Доцент Університету Шевченка пояснив, чому молодь виїжджає за кордон
20 травня, 09:00
«Полтавський палій» Віталій Чепурко опинився у центрі нового скандалу
Військові затримали «полтавського палія» після погроз терактом
Вчора, 16:53

Події в Україні

Масштабна атака на Україну: посольство США попередило про небезпеку
Масштабна атака на Україну: посольство США попередило про небезпеку
У Дніпрі ветеран врятував двох жінок із заблокованої квартири після прильоту
У Дніпрі ветеран врятував двох жінок із заблокованої квартири після прильоту
Садовий назвав ухилянтів тягарем для сімей і запропонував вихід
Садовий назвав ухилянтів тягарем для сімей і запропонував вихід
Кремль готує удар «Орєшніком» по Україні – Зеленський
Кремль готує удар «Орєшніком» по Україні – Зеленський
Україна навчилась збивати 97% «Шахедів» – WSJ
Україна навчилась збивати 97% «Шахедів» – WSJ
У Запоріжжі 13-річна дівчинка зникла безвісти. Невдовзі її знайшли мертвою
У Запоріжжі 13-річна дівчинка зникла безвісти. Невдовзі її знайшли мертвою

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua