Садовий назвав ухилянтів тягарем для сімей і запропонував вихід

«Частина чоловіків стає тягарем для родин через страх перед ТЦК і перебування вдома», – наголосив мер Львова

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Мер Львова пропонує давати громадянам пів року гарантованої відстрочки для легальної роботи перед відправкою на фронт

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив думку, що частина українських чоловіків, які ховаються вдома через острах перед мобілізацією, створюють фінансові та психологічні труднощі для своїх сімей. Щоб розв’язати цю проблему, мер запропонував запровадити для них гарантовану тимчасову відстрочку від призову. Як інформує «Главком», про це очільник Львова заявив під час свого виступу в етері «Захід Головне».

За словами Андрія Садового, тривале перебування військовозобов’язаних у чотирьох стінах через небажання зустрітися з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) негативно позначається на мікрокліматі всередині родин. Чоловіки втрачають заробіток і можливість забезпечувати близьких.

«Частина чоловіків стає тягарем для родин через страх перед ТЦК і перебування вдома», – наголосив мер Львова.

Для того, щоб вивести громадян із «тіні» та водночас допомогти Силам оборони України, Садовий виступив із компромісною ініціативою. Він пропонує надавати чоловікам фіксований час на адаптацію, тобто відстрочку від мобілізації терміном на шість місяців. Протягом цих пів року чоловіки отримують можливість легально влаштуватися на роботу, фінансово допомогти своїм сім’ям та завершити нагальні цивільні справи. Після завершення терміну ці громадяни мають планово та усвідомлено долучитися до лав Збройних сил України.

На думку міського голови, такий підхід дозволить знизити градус напруги в суспільстві, підтримати економіку країни через легальну зайнятість та забезпечити планове і більш якісне поповнення українського війська.

Наразі офіційної реакції Міністерства оборони чи військового командування на таку пропозицію немає.

Раніше у країнах Європейського Союзу почали обговорювати можливі зміни правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, державна прикордонна служба України запускає на своєму офіційному порталі новий цифровий сервіс «Особистий кабінет». Відтепер українці зможуть самостійно, безкоштовно та в реальному часі перевіряти, чи встановлено щодо них обмеження на перетин державного кордону.