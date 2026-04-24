Балаклія зазнала ворожого удару: загинула жінка, є поранені

Рятувальники ліквідовують наслідки атак та розбирають завали

Російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на центральну частину Балаклії що на Харківщині. Станом на цю хвилину зафіксовано вже чотири влучання. На жаль, не обійшлося без жертв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрацїі Віталія Карабанова.

«На даний момент вже зафіксовано четверте влучання ворожого безпілотка. Одне з них – у приватний житловий будинок», – написав у соцмережі начальник Балаклійської міської військової адміністрацїі Віталій Карабанов.

Наслідки ворожих ударів

Загиблі: Четвертий дрона-камікадзе поцілив у приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху загинула 60-річна жінка.

Постраждалі: Раніше було зафіксовано три влучання, через які отримали поранення двоє людей. Їх госпіталізували, медики надають усю необхідну допомогу.

Ситуація на місцях прильотів

Начальник Балаклійської міської військової адміністрацїі Віталій Карабанов повідомив, що усі екстрені та комунальні служби працюють у безперервному режимі.

Рятувальники ліквідовують наслідки атак та розбирають завали. На місцях працюють правоохоронці для фіксації чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення. «Усі відповідні служби працюють безперервно, щоб оперативно надати допомогу та ліквідувати наслідки ворожих атак», – написав Карабанов.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги, оскільки загроза нових ударів може тривати.

«Главком» писав, що російські загарбники атакували Одесу. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання у триповерховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Загалом внаслідок російської атаки загинули дві людини та 14 постраждали. Ліквідація наслідків триває: понад 140 рятувальників залучені на місцях влучань.

До слова, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.